Sunshine Homes thay Tổng Giám đốc người Hàn Quốc

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Phát triển Sunshine Homes (Mã: SSH) vừa thông qua việc miễn nhiệm ông Jun Sungbae khỏi vị trí Tổng Giám đốc, đồng thời bổ nhiệm ông Đinh Chí Hiếu thay thế với nhiệm kỳ 5 năm.

Theo nghị quyết, ông Hiếu cũng đảm nhận vai trò người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong khi đó, ông Jun Sungbae tiếp tục tham gia HĐQT sau khi rời vị trí điều hành.

Ông Đinh Chí Hiếu sinh năm 1977, quê Hà Nội. Hiện ông là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunshine (Mã: KSF), đơn vị đang nắm giữ 99,96% vốn của Sunshine Homes.

Bên cạnh vị trí tại Tập đoàn Sunshine, ông Hiếu còn giữ nhiều chức vụ quản lý tại các doanh nghiệp khác, gồm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ Unicloud, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Công nghệ Unicloud và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Ngoài ra, ông Hiếu là Phó Giám đốc Công ty Đầu tư và Công nghệ Vietnet, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty Thương mại Kim Thanh và Công ty Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình. Hiện ông không nắm giữ cổ phần nào tại Sunshine Homes.

Ông Jun Sungbae. Ảnh: SSH

Về người tiền nhiệm, ông Jun Sungbae sinh năm 1985, đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Sunshine Homes từ tháng 3/2025.

Trước khi ông Jun rời vị trí, bộ máy điều hành của doanh nghiệp đã ghi nhận hai đợt thay đổi nhân sự cấp phó. Cụ thể, ông Phan Ích Long thôi chức Phó Tổng Giám đốc vào tháng 2, tiếp đó bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh rời vị trí này trong tháng 6.

Ở cấp HĐQT, Sunshine Homes cũng có biến động nhân sự vào giữa tháng 5. Theo đó, ông Nguyễn Nam Việt rời HĐQT, trong khi bà Lê Thảo Linh được bổ nhiệm làm thành viên độc lập của HĐQT.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Sunshine Homes trước đó đã thông qua phương án mua cổ phần phát hành thêm của công ty con là CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La, với số tiền dự kiến hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo đó, Xuân La dự kiến chào bán 238,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, qua đó huy động 2.385 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 780 tỷ đồng lên 3.165 tỷ đồng.

Trong đợt phát hành, Sunshine Homes đăng ký mua hơn 231 triệu cổ phần, tương ứng số tiền hơn 2.313 tỷ đồng.

Trường hợp các cổ đông khác không thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần quyền mua, SSH có thể mua thêm tối đa gần 7,2 triệu cổ phần, trị giá gần 72 tỷ đồng. Khối lượng thực tế phụ thuộc vào kết quả thực hiện quyền mua và phương án phân phối cổ phần của Xuân La.

Đợt chào bán dự kiến được triển khai trong năm 2026 nhằm bổ sung nguồn lực mở rộng quỹ đất phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Xuân La thành lập tháng 9/2016, có trụ sở tại tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. Sunshine Homes hiện sở hữu 97% vốn tại doanh nghiệp này.