Sunshine Homes miễn nhiệm Tổng giám đốc người Hàn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) gần đây đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm ông Jun Sungbae khỏi chức vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Đinh Chí Hiếu thay thế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/10. Theo đó, ông Đinh Chí Hiếu được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Sunshine Homes với thời hạn 5 năm. Ông Hiếu đồng thời trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Jun Sungbae (bên trái) được miễn nhiệm chức Tổng giám đốc Sunshine Homes từ ngày 22/10, người thay thế là ông Đinh Chí Hiếu (bên phải).

Ông Đinh Chí Hiếu sinh ngày 26/5/1977 tại Hà Nội, quốc tịch Việt Nam. Theo thông tin được công bố, trước khi được bổ nhiệm, ông Hiếu không giữ chức vụ nào tại Sunshine Homes và không sở hữu cổ phiếu SSH.

Trước khi nhận chức vụ mới, ông Hiếu là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF), cổ đông đang nắm 99,96% vốn tại Sunshine Homes.

Bên cạnh vị trí tại công ty mẹ, ông Hiếu còn đảm nhiệm nhiều chức vụ điều hành và quản trị ở các doanh nghiệp khác như Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud.

Ông Hiếu cũng là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vietnet; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh và Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình.

Về phía người tiền nhiệm, ông Jun Sungbae sinh ngày 23/4/1985, quốc tịch Hàn Quốc. Ông đảm nhiệm chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Sunshine Homes từ tháng 3/2025.

Trong năm 2026, Sunshine Homes đã miễn nhiệm 3 lãnh đạo cấp cao, bao gồm hai Phó Tổng giám đốc và Tổng giám đốc Jun Sungbae (Ảnh minh họa).

Đây không phải lần đầu Sunshine Homes thay đổi nhân sự cấp cao trong năm nay. Trước khi ông Jun Sungbae thôi chức Tổng giám đốc, công ty đã lần lượt miễn nhiệm hai Phó Tổng giám đốc.

Trong đó, ông Phan Ích Long rời vị trí hồi tháng 2/2026, còn bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi chức vào tháng 6 cùng năm. Sau hai quyết định này, ông Jun là thành viên duy nhất còn lại trong Ban Tổng giám đốc trước khi được thay thế vào tháng 10.

Ở cấp HĐQT, Sunshine Homes cũng ghi nhận biến động vào giữa tháng 5/2026. Tại thời điểm đó, sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Nam Việt khỏi HĐQT, ông Nguyễn Việt Hải được miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập và bổ nhiệm làm thành viên HĐQT. Đồng thời, bà Lê Thảo Linh được bổ nhiệm vào vị trí thành viên độc lập.

Các thay đổi diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Sunshine nắm tỷ lệ sở hữu áp đảo tại công ty, qua đó củng cố vai trò của cổ đông lớn trong cơ cấu quản trị và điều hành doanh nghiệp. Cụ thể, theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào cuối tháng 9/2025, Tập đoàn Sunshine đã phát hành 599,8 triệu cổ phiếu KSF để đổi lấy 374,9 triệu cổ phiếu SSH.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Sunshine Homes cho thấy doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng tích cực về kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong đó, doanh thu thuần đạt hơn 570,7 tỷ đồng, tăng khoảng 75,6% so với mức 325 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm đạt gần 1.849,8 tỷ đồng, trái ngược khoản lỗ gần 240 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.