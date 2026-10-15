Sunshine Homes dự kiến chi gần 2.385 tỷ đồng tăng vốn công ty con

CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) dự kiến chi tối đa gần 2.385 tỷ đồng mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La, trong kế hoạch tăng vốn phục vụ mở rộng quỹ đất bất động sản.

Theo phương án được thông qua ngày, Đầu tư Xây dựng Xuân La dự kiến chào bán 238,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp sẽ thu về 2.385 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 780 tỷ đồng lên 3.165 tỷ đồng.

Sunshine Homes đăng ký mua hơn 231,33 triệu cổ phần, tương ứng số tiền khoảng 2.313,38 tỷ đồng. Trường hợp các cổ đông khác không thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần quyền mua, Sunshine Homes có thể đăng ký mua thêm tối đa gần 7,16 triệu cổ phần, trị giá khoảng 71,62 tỷ đồng, bao gồm cả phần cổ phiếu lẻ còn lại.

Phương án phát hành của Đầu tư Xây dựng Xuân La (Ảnh: SSH).

Số cổ phần thực tế Sunshine Homes được mua thêm sẽ phụ thuộc vào kết quả thực hiện quyền mua của các cổ đông khác và phương án phân phối cổ phần của Xuân La. Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong năm 2026, nhằm bổ sung nguồn lực để mở rộng quỹ đất phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Xuân La được thành lập vào tháng 9/2016, có trụ sở tại tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Hà Nội. Sunshine Homes hiện nắm giữ 97% vốn tại doanh nghiệp này.

Trước kế hoạch tăng vốn, Xuân La đã được thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) từ Công ty TNHH Phát triển THT.

Phần dự án dự kiến nhận chuyển nhượng là lô đất K1-HH2, có diện tích 11.483 m2 với chức năng sử dụng đất dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp. Tổng giá trị giao dịch dự kiến là 2.277 tỷ đồng, gồm 1.566 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 711 tỷ đồng giá chuyển nhượng. Giá trị này có tính đến các yếu tố điều chỉnh tăng hoặc giảm theo hợp đồng.

Bên chuyển nhượng là Công ty TNHH Phát triển THT, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội. THT được hình thành với sự tham gia ban đầu của 5 doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc. Sau các giao dịch chuyển nhượng vốn, Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd hiện sở hữu 100% vốn tại doanh nghiệp này.

Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, có tên thương mại Starlake Tây Hồ Tây, được khởi công năm 2012 với tổng vốn đầu tư công bố 2,5 tỷ USD.

Ngoài kế hoạch tại Starlake, Xuân La còn gắn với dự án nhà ở thấp tầng Sunshine Capital Tây Thăng Long tại khu chức năng đô thị Tây Tựu, Hà Nội. Theo báo cáo thường niên của Sunshine Homes, dự án có diện tích khoảng 13.001 m2, gồm 32 lô liền kề và 16 lô biệt thự, với tổng mức đầu tư dự kiến 640 tỷ đồng. Dự án đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.