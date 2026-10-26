Sunshine Homes có tổng giám đốc mới

Sunshine Homes vừa bổ nhiệm tổng giám đốc mới thay thế ông Jun Sungbae (quốc tịch Hàn Quốc). Ảnh: T.L.

Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) vừa thông qua nghị quyết miễn nhiệm ông Jun Sungbae khỏi chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời bổ nhiệm ông Đinh Chí Hiếu thay thế vị trí này. Công ty không nêu lý do miễn nhiệm ông Jun Sungbae.

Ông Đinh Chí Hiếu cũng thay ông Jun Sungbae làm người đại diện theo pháp luật của Sunshine Homes.

Theo giới thiệu, ông Đinh Chí Hiếu sinh năm 1977 tại Hà Nội, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí CEO doanh nghiệp, ông không giữ chức vụ nào tại Sunshine Homes và không sở hữu cổ phiếu SSH.

Hiện ông Hiếu đảm nhiệm nhiều vị trí tại các doanh nghiệp, gồm Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Sunshine; Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud; Phó giám đốc CTCP Đầu tư và Công nghệ Vietnet; Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Ông còn là Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh và Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Sunshine Homes đã bổ nhiệm ông Jun Sungbae làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ông Jun Sungbae sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông là Phó giám đốc phụ trách kinh doanh quốc tế tại CTCP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn.

Ngoài ra, ông cũng giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh bất động sản Noble. Đây là nhà phát triển các dự án bất động hạng sang trong hệ sinh thái của Sunshine tại Tây Hồ, Long Biên và Đan Phượng (Hà Nội).

Trước khi ông Jun rời ghế điều hành, Sunshine Homes đã lần lượt miễn nhiệm hai Phó tổng giám đốc. Ông Phan Ích Long rời vị trí hồi tháng 2, còn bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi chức vào tháng 6.

Sunshine Homes được biết đến là chủ đầu tư một số dự án lớn tại Hà Nội, trong đó có Sunshine City thuộc khu đô thị Ciputra. Doanh nghiệp cũng đang đầu tư các dự án nhà ở cao cấp tại Tây Hồ và Long Biên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Sunshine Homes ghi nhận doanh thu thuần 7,6 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu khác. Trong khi đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản và dịch vụ quản lý tòa nhà cộng lại chưa đến 800 triệu đồng.

Dù doanh thu sụt giảm mạnh, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận đột biến nhờ khoản lãi từ công ty liên kết. Cụ thể, phần lãi trong công ty liên kết đạt 1.791 tỷ đồng trong quý II, tăng mạnh so với cùng kỳ khi công ty liên kết bắt đầu bàn giao sản phẩm và ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản.

Nhờ khoản thu này, sau khi trừ các chi phí, Sunshine Homes ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.568 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 243 tỷ. Đây cũng là khoản lãi theo quý cao kỷ lục của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 570 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.944 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 240 tỷ đồng cùng kỳ.