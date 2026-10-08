Sunshine Group sở hữu hơn 125.800 tỷ đồng tài sản, nợ phải trả vượt 102.400 tỷ đồng

Trong tổng tài sản của Sunshine Group, tài sản ngắn hạn đạt hơn 90.312 tỷ đồng, tăng gần 8.922 tỷ đồng sau 6 tháng. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần một nửa tài sản ngắn hạn, với giá trị hơn 48.294 tỷ đồng. Trong đó, phải thu khách hàng khoảng 10.866 tỷ đồng, trả trước cho người bán hơn 12.541 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác gần 24.902 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sunshine Group đang nắm giữ hơn 28.729 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng đáng kể so với mức hơn 23.110 tỷ đồng đầu năm. Phần lớn trong số này là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, với giá trị hơn 27.221 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ chỉ còn khoảng 954 tỷ đồng, giảm mạnh so với gần 4.801 tỷ đồng đầu năm.

Sunshine Group hiện đang vận hành một hệ sinh thái đa ngành với trọng tâm là bất động sản.

Ở phía tài sản dài hạn, Sunshine Group ghi nhận hơn 35.491 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới hơn 22.155 tỷ đồng, tăng khoảng 2.100 tỷ đồng so với đầu năm. Đây chủ yếu là các khoản vốn đang được triển khai tại các dự án bất động sản của tập đoàn và các công ty thành viên.

Danh mục tài sản dài hạn còn bao gồm hơn 10.305 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, trong đó đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hơn 2.655 tỷ đồng và đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác hơn 6.018 tỷ đồng. Sunshine Group cũng ghi nhận hơn 1.156 tỷ đồng bất động sản đầu tư.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Sunshine Group tại ngày 30/6/2026 đạt hơn 102.438 tỷ đồng, tăng hơn 2.228 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức hơn 60.703 tỷ đồng, còn nợ dài hạn khoảng 41.735 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 29.987 tỷ đồng, tăng hơn 5.430 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là khoản mục đáng chú ý đối với một doanh nghiệp phát triển bất động sản, phản ánh dòng tiền khách hàng ứng trước cho các sản phẩm, dự án đang triển khai.

Vay và nợ thuê tài chính của Sunshine Group cũng ở mức lớn, với tổng cộng khoảng 37.588 tỷ đồng, gồm hơn 12.390 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và hơn 25.197 tỷ đồng vay, nợ thuê tài chính dài hạn. So với đầu năm, tổng dư nợ vay giảm hơn 3.136 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 16.067 tỷ đồng phải trả dài hạn khác. Chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn lần lượt ở mức gần 4.880 tỷ đồng và gần 250 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Sunshine Group tại ngày 30/6/2026 đạt hơn 102.438 tỷ đồng, tăng hơn 2.228 tỷ đồng so với đầu năm. (Nguồn: BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được Deloitte Việt Nam soát xét)

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Sunshine Group đạt hơn 23.366 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tăng khoảng 3.503 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 14.374 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh trong 6 tháng đầu năm là hơn 4.208 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Sunshine Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 11.665 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức khoảng 649 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 6.488 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ khoảng 179 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, tập đoàn đạt lợi nhuận trước thuế gần 5.833 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 4.788 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 4.660 tỷ đồng. Con số này cao gấp nhiều lần mức lợi nhuận hơn 83 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Dù kết quả kinh doanh cải thiện mạnh, dòng tiền của Sunshine Group lại có diễn biến đáng chú ý. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 622 tỷ đồng.

Hệ sinh thái hàng loạt công ty bất động sản

Báo cáo tài chính cho thấy Sunshine Group đang sở hữu một hệ sinh thái doanh nghiệp khá lớn, tập trung chủ yếu vào bất động sản nhưng đồng thời mở rộng sang chứng khoán, công nghệ, vận hành và giáo dục.

Doanh nghiệp có 8 công ty con trực tiếp gồm Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes, Sunshine Tây Hồ, Đầu tư DIA, Dynamic Innovation, Chứng khoán Hà Nội SmartMind, Sunshine Sky Villa, Công ty Quản lý & Vận hành S-Service... Tỷ lệ sở hữu của Sunshine Group tại các doanh nghiệp này dao động từ 51% đến gần 100%.

Dự án khu đô thị Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital thuộc địa phận 2 xã Tân Hội, Tân Lập, huyện Đan Phượng (cũ) nay là xã Ô Diên, TP Hà Nội do Công ty CP Đầu tư DIA làm chủ đầu tư.

Và 13 công ty con gián tiếp như Đầu tư Thái Minh Land, Đầu tư Xây dựng Hà Nội Long Biên, Đầu tư Xây dựng Hà Nội Xuân La, Đầu tư Xây dựng Hà Nội Xuân Đỉnh, Bất động sản Wonderland, Tập đoàn Công nghệ UniCloud, Công nghệ Nan Nanochip, Đầu tư Công nghệ UniCloud, Giáo dục Sunshine Maple Bear, Sao Ánh Dương và Đầu tư Giáo dục Phú Thượng...

Ngoài ra, Sunshine Group còn có các khoản đầu tư vào công ty liên kết như Công ty TNHH Phú Thịnh Land và Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Hà.

Đáng chú ý, trong tháng 6/2026, Sunshine Group đã hoàn tất nhận chuyển nhượng thêm 47,89% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư DIA, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp này từ 51,11% lên 99%. Tổng giá trị nhận chuyển nhượng và chi phí mua đối với phần vốn này hơn 1.400 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 6, Sunshine Group chuyển nhượng 40% cổ phần tại Dynamic Innovation cho Sunshine Sky Villa với tổng giá trị hơn 1.505 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Sunshine Group tại Dynamic Innovation giảm từ 100% xuống 96,8%. Tại thời điểm lập báo cáo, toàn bộ phần vốn góp của Dynamic thuộc sở hữu của Công ty và Sky Villa đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Dynamic tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Trong khi đó, Sunshine Sky Villa tăng mạnh tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland. Sau khi nhận chuyển nhượng thêm tổng cộng hơn 47% cổ phần, tỷ lệ sở hữu của Sunshine Group tại Wonderland thông qua các đơn vị thành viên tăng lên 91,08%, với tỷ lệ quyền biểu quyết 99%.

Hàng loạt dự án bất động sản đang được triển khai

Quy mô tài sản và nợ của Sunshine Group gắn khá chặt với danh mục dự án bất động sản mà tập đoàn và các công ty thành viên đang triển khai.

Theo báo cáo, hàng tồn kho của tập đoàn và các công ty con hơn 10.180 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến chi phí xây dựng dở dang, sản phẩm bất động sản tại các dự án và hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Danh mục dự án gồm Sunshine Sky City tại phường Tân Mỹ, TP HCM; Sunshine Golden River tại khu đất phía Nam Thăng Long; Sunshine Center trên đường Phạm Hùng; Khu du lịch và nhà ở thấp tầng Noble; Sunshine City; Sunshine Garden; Sunshine Capital Tây Thăng Long; Sunshine Green Iconic; Noble Palace Tây Thăng Long; Noble Palace Garden; Noble Palace Tây Hồ - Golf Mansion và Noble Palace Tây Hồ - Boutique Mansion.

Trong số này, nhiều dự án được phát triển thông qua các pháp nhân thành viên như Dynamic Innovation, Sunshine Sky Villa, Sunshine Homes, Đầu tư Xây dựng Hà Nội Xuân Đỉnh, Sao Ánh Dương, Đầu tư Xây dựng Long Biên và Đầu tư DIA.

Báo cáo cũng cho thấy Sunshine Group đang có hơn 22.155 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn. Đây là khoản mục cần được theo dõi khi đánh giá dòng vốn mà tập đoàn đang tiếp tục phân bổ cho các dự án trong bối cảnh tổng nợ phải trả đã vượt 102.000 tỷ đồng.

Với tổng tài sản hơn 125.800 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 23.366 tỷ đồng và nợ phải trả trên 102.400 tỷ đồng, Sunshine Group hiện đang vận hành một hệ sinh thái đa ngành với trọng tâm vẫn là bất động sản. Việc mở rộng quỹ dự án, tăng sở hữu tại các pháp nhân thành viên trong khi duy trì quy mô vay nợ lớn cho thấy nhu cầu vốn và tiến độ triển khai dự án sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với tình hình tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ tới.