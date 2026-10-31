Sunshine Group lãi gấp 3 năm ngoái

Sunshine Group vẫn ghi nhận lãi trước thuế gần 5.902 tỷ đồng sau 9 tháng. Ảnh: KSF.

CTCP Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group (HNX: KSF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần hơn 245 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 38 tỷ đồng, đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp vẫn ghi nhận doanh thu thuần khoảng 11.910 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận gộp đạt 6.580 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 55%. Sau khi trừ các khoản chi phí, Sunshine Group báo lãi trước thuế hợp nhất 5.902 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ.

Dù tăng trưởng mạnh, kết quả này mới giúp doanh nghiệp hoàn thành xấp xỉ 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của Sunshine Group đạt gần 121.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 23.200 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm, chủ yếu nhờ lợi nhuận giữ lại.

Đáng chú ý, khoản mục người mua trả tiền trước đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng trên 7.500 tỷ đồng so với đầu năm. Đây chủ yếu là các khoản khách hàng thanh toán trước tại những dự án bất động sản của tập đoàn.

Trong đó, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences ghi nhận gần 13.000 tỷ đồng; Noble Crystal Long Bien hơn 6.700 tỷ đồng; nhóm dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Noble Palace Tay Ho hơn 6.100 tỷ đồng; Sunshine Sky City gần 5.900 tỷ đồng...

Theo Sunshine Group, các khoản tiền khách hàng trả trước là nguồn lực hỗ trợ dòng tiền và hoạt động kinh doanh trong những kỳ tiếp theo, khi nhiều dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện, bàn giao và đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.

Tại Hà Nội, doanh nghiệp đang hoàn thiện và triển khai bàn giao các dự án thấp tầng gồm Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Long Bien và Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences. Trong khi đó tại khu vực TP.HCM, các tòa tháp S2, S3 và S4 thuộc dự án Sunshine Sky City cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

Bên cạnh việc hoàn thiện các dự án hiện hữu, Sunshine Group tiếp tục triển khai các dự án mới nhằm bổ sung nguồn cung trong những năm tới.

Đáng chú ý là Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi, do liên danh Handico - Sunshine Group - Big Gain - Thái Nam Land làm nhà đầu tư.

Dự án vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư theo các Quyết định số 5988/QĐ-UBND và 6009/QĐ-UBND ngày 30/10/2026.

Hiện dự án đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, chuẩn bị cho các bước triển khai tiếp theo.