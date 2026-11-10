Sunshine Group được chấp thuận đầu tư dự án 1,15 ha tại Starlake Tây Hồ Tây

Cụ thể, trong giao dịch này, Công ty TNHH Phát triển THT đóng vai trò là nhà đầu tư chuyển nhượng, còn pháp nhân nhận chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La. Phần dự án được chuyển giao nằm tại ô đất ký hiệu K1-HH2 thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội, có tổng diện tích 11.483 m2 với chức năng quy hoạch là dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp.

Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, cả hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến giao dịch cùng các nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sunshine Group được chấp thuận nhận chuyển nhượng gần 1,15 ha đất tại Starlake Tây Hồ Tây

Về phía đơn vị tiếp nhận, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La được thành lập từ năm 2016, hiện do Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes nắm giữ 97% vốn điều lệ. Pháp nhân này đồng thời cũng là chủ đầu tư của Sunshine Capital Tay Thang Long, một tổ hợp biệt thự và shophouse nằm trên trục đại lộ Tây Thăng Long.

Động thái phê duyệt từ cơ quan quản lý đã giúp kế hoạch tiếp cận quỹ đất tại Starlake của nhóm Sunshine tiến thêm một bước quan trọng về mặt pháp lý, dù quyết định chấp thuận này chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ thủ tục giao dịch đã hoàn tất hay dự án thành phần có thể lập tức triển khai trên thực địa.

Đối với hệ sinh thái Sunshine, quỹ đất hơn 1,1 ha tại Starlake giúp bổ sung thêm một vị trí phát triển dự án đắc địa ngay trong khu vực mà tập đoàn đã có sự hiện diện dày đặc.

Tại khu đô thị Ciputra và vùng phụ cận, nhóm doanh nghiệp này đang gắn liền với hàng loạt dự án lớn như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Noble Palace Tay Ho, Sunshine City, Sunshine Riverside và Sunshine Golden River.

Do đó, việc góp mặt tại Starlake là bước đi nhằm mở rộng phạm vi hoạt động liền mạch quanh khu vực Hồ Tây thay vì hình thành một địa bàn đầu tư tách biệt.

Sức nặng của thương vụ này không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn ở nền tảng hạ tầng đô thị bao quanh khu đất. Thông qua giao dịch, Sunshine tiếp cận được một phần dự án nằm trong tổng thể khu đô thị đã được quy hoạch đồng bộ, có sẵn các khu nhà ở hiện hữu và đang tiếp tục thu hút nhiều công trình phục vụ hoạt động thương mại, kinh doanh, nghiên cứu.

Một góc khu đô thị Tây Hồ Tây - Starlake.

Theo giới thiệu từ nhà phát triển Daewoo E&C Vina, khu đô thị Starlake có tổng diện tích khoảng 186,3 ha với quy mô dân số dự kiến 24.300 người. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đa chức năng, kết hợp giữa không gian ở với các trung tâm hành chính, khách sạn, giáo dục, thương mại và giải trí. Lợi thế nổi bật của đại đô thị này là vị trí kế cận Hồ Tây cùng khả năng kết nối trực tiếp với trục giao thông huyết mạch dẫn thẳng tới sân bay quốc tế Nội Bài.

Trên nền tảng quy hoạch tổng thể đó, Starlake đang được kiến tạo với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư khác nhau. Bên cạnh các hạng mục tự triển khai, chủ đầu tư THT cũng thực hiện chuyển nhượng một số ô đất cho các doanh nghiệp thứ cấp nhằm từng bước bổ sung đa dạng chức năng cho toàn khu đô thị. Đây cũng là cơ sở để Starlake thường được ví như “Gangnam của Hà Nội” – một cách gọi xuất hiện ngay trong chính nội dung giới thiệu của Sunshine Group, phản ánh kỳ vọng hình thành một trung tâm kinh tế, hành chính và ngoại giao mới của Thủ đô.

Sự tham gia của Công ty Xuân La cho thấy quá trình phát triển đại đô thị Starlake vẫn đang tiếp tục thu hút mạnh mẽ nguồn lực từ khối doanh nghiệp nội địa. Riêng với hệ sinh thái Sunshine, bước đi tại ô đất K1-HH2 sẽ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phát triển dòng sản phẩm cao cấp tại khu vực Tây Hồ Tây. Giá trị thực tế của quỹ đất này sẽ được định hình rõ nét hơn khi doanh nghiệp chính thức công bố phương án đầu tư, quy mô công trình cũng như tiến độ triển khai cụ thể trong thời gian tới.