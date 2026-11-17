Theo nghị quyết HĐQT được Sunshine Group công bố, doanh nghiệp dự kiến nhận chuyển nhượng 26,22 triệu cổ phần phổ thông của Imperia Living từ bà Nguyễn Băng Thương. Giá trị giao dịch dự kiến là 1.144 tỷ đồng, thời điểm thực hiện trong năm 2026.

Sau khi hoàn tất giao dịch, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, sẽ là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần của doanh nghiệp tại Imperia Living.

Đáng chú ý, nghị quyết cũng thông qua phương án bù trừ công nợ ba bên giữa Sunshine Group, Công ty TNHH Dynamic Innovation (DIC) – công ty con của Sunshine Group – cùng bà Nguyễn Băng Thương, ông Đinh Văn Mạnh và ông Lê Văn Tấn.

Cụ thể, trước khi bù trừ, DIC đã chuyển 500 tỷ đồng tiền đặt cọc cho ba cá nhân trên, trong khi Sunshine Group phải thanh toán cho bà Nguyễn Băng Thương 1.144 tỷ đồng liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Imperia Living.

Sunshine Group dự kiến chi 1.144 tỷ đồng nhận chuyển nhượng 28,6% vốn điều lệ tại Imperia Living, đưa doanh nghiệp này trở thành công ty liên kết.

Các bên thống nhất bù trừ 500 tỷ đồng. Sau khi thực hiện, Sunshine Group còn phải thanh toán 644 tỷ đồng cho bà Nguyễn Băng Thương, đồng thời ghi nhận khoản phải thanh toán 500 tỷ đồng cho DIC.

Sunshine Group cũng thông qua chủ trương sử dụng một phần cổ phần Imperia Living nhận chuyển nhượng để bảo đảm nghĩa vụ của DIC. Tài sản cầm cố dự kiến gồm 13,11 triệu cổ phần Imperia Living thuộc sở hữu của Sunshine Group, với tổng giá trị nghĩa vụ được bảo đảm là 500 tỷ đồng. Bên nhận cầm cố là bà Nguyễn Băng Thương, ông Đinh Văn Mạnh và ông Lê Văn Tấn.

Tài sản này được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ liên quan đến việc chuyển nhượng lại cổ phần Imperia Living cho các bên nhận cầm cố, cũng như các nghĩa vụ tài chính của DIC phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng nguyên tắc, bao gồm các khoản phạt và bồi thường thiệt hại nếu có.

HĐQT Sunshine Group giao Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc đàm phán, ký kết các tài liệu liên quan và được quyền điều chỉnh giá trị chuyển nhượng, với mức tăng hoặc giảm không vượt quá 30% giá trị dự kiến đã được thông qua.