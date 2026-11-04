Sunshine Group có động thái mới tại khu đô thị gần 100.000 tỷ

Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, Hà Nội. Ảnh: KSF.

CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) vừa phê duyệt đầu tư xây dựng công trình công cộng dịch vụ kết hợp thương mại tại ô đất D3-CCĐT-01 thuộc dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, theo đề xuất của liên danh nhà đầu tư mà doanh nghiệp là thành viên.

Theo nghị quyết, HĐQT giao Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai khoản đầu tư, bao gồm đàm phán, quyết định các nội dung liên quan và ký kết hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình thực hiện dự án. Các cá nhân được giao nhiệm vụ có thể tiếp tục ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

Trước đó, ngày 30/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6009 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng.

Dự án do liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện, gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, CTCP Tập đoàn Sunshine, CTCP Thái Nam Land, CTCP Bất động sản Potamos và Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.

Dự án có quy mô khoảng 465 ha, trong đó diện tích nghiên cứu đầu tư khoảng 375 ha; phần còn lại khoảng 90 ha là diện tích đường Võ Văn Kiệt (Vành đai 3), Tỉnh lộ 23 và mặt nước sông Thiếp, không thuộc phạm vi đầu tư. Quy mô dân số dự kiến khoảng 97.500 người.

Theo quyết định, tổng diện tích sàn nhà ở toàn khu dự kiến hơn 5,5 triệu m2. Trong đó, nhà ở xã hội chiếm khoảng 21,83%, nhà ở tái định cư và nhà ở công vụ chiếm 40,17%, còn nhà ở thương mại chiếm khoảng 38%.

Đáng chú ý, dự án bố trí khoảng 43 ha đất xây dựng nhà ở liền kề tái định cư, 15 ha đất nhà ở xã hội và 4,3 ha đất xây dựng chung cư phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm quỹ đất nhà ở xã hội không thấp hơn 20% tổng diện tích đất ở theo quy định.

Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2032, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Bắc Thăng Long Urban City được định hướng phát triển thành khu đô thị đa mục tiêu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở thương mại.

Hệ thống tiện ích dự kiến gồm trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, tổ hợp văn hóa – thể thao, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng trung tâm hành chính.

Về Tập đoàn Sunshine, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tập đoàn này ghi nhận doanh thu thuần hơn 245 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 38 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Sunshine Group ghi nhận doanh thu thuần khoảng 11.910 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 5.900 tỷ đồng, tăng 2,9 lần.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của doanh nghiệp đạt gần 121.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 23.200 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm, chủ yếu nhờ lợi nhuận giữ lại.

Tại Hà Nội, Sunshine Group đang hoàn thiện và triển khai bàn giao các dự án thấp tầng gồm Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Long Bien và Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences. Tại TP.HCM, các tòa tháp S2, S3 và S4 thuộc dự án Sunshine Sky City cũng đang được hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

Bên cạnh việc hoàn thiện các dự án hiện hữu, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án mới, hướng tới bổ sung nguồn cung bất động sản trong những năm tới.