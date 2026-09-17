Sunlight xin lỗi về quảng cáo liên quan trẻ em

Chiều 17/9, Sunlight xin lỗi người tiêu dùng về nội dung quảng cáo mới đây khi xuất hiện hình ảnh em bé đưa miệng tiếp xúc trực tiếp với đĩa, nắp hộp sau bữa ăn. Mục đích của quảng cáo là giới thiệu về sự “sạch lành” khi sử dụng sản phẩm Sunlight thiên nhiên.

Không chỉ dừng ở đó, trên fanpage của hãng còn đăng tải nội dung và ngôn từ được đánh giá chưa được phù hợp: “Không cái liếm nào như nhau. Vì con muốn liếm mọi món mẹ nấu, một đôi cùng liếm rồi ba liếm cũng hết trơn sạch sành sanh”.

Sunlight chính thức lên tiếng xin lỗi. Ảnh chụp màn hình.

Trước những phản ứng của người tiêu dùng, Sunlight thừa nhận đã nghiêm túc lắng nghe những góp ý liên quan đến cách sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh trong nội dung quảng cáo.

Hãng cho biết cách thể hiện này chưa phù hợp với tinh thần mà thương hiệu mong muốn truyền tải và gây ra những hiểu lầm, những cảm xúc không tích cực ngoài dự tính cho người tiếp cận nội dung quảng cáo.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi và rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc này. Chúng tôi đã ngay lập tức rà soát, điều chỉnh các nội dung, hình ảnh liên quan, cũng như siết chặt hơn quy trình phê duyệt quảng cáo của mình”, Sunlight nêu.

Bên cạnh đó, hãng cho biết trân trọng những phản hồi thẳng thắn từ quý khách hàng và cộng đồng. Đây là những đóng góp quý báu để Sunlight nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện hơn trong cách xây dựng và truyền tải thông điệp truyền thông trong tương lai.

Sunlight là thương hiệu nước rửa chén quen thuộc với người tiêu dùng. Tại Việt Nam, hãng đang phát triển hai nhóm sản phẩm chính gồm nước rửa chén và nước lau sàn.