Sunlight gây phản ứng với quảng cáo trẻ em liếm đĩa

Là một phụ huynh, ông Phùng Hải Long cho biết việc sử dụng hình ảnh trẻ em kết hợp với các từ ngữ và hành động liên quan đến từ “liếm” mang lại cảm giác phản cảm, thiếu tinh tế và không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Ông Long bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an toàn và hành vi của trẻ nhỏ. Trẻ em ở độ tuổi hiếu động rất dễ quan sát và bắt chước các hành động trên không gian mạng, việc quảng bá những hình ảnh như vậy có thể dẫn đến thói quen mất vệ sinh trong đời sống thực tế.

Bà Dương Thị Thanh Ngân, Phó Giám đốc Marketing tăng trưởng và cũng là 1 phụ huynh, cho rằng việc xây dựng thông điệp từ hình ảnh trẻ ăn ngon đến hành động liếm đĩa có thể khiến nhiều phụ huynh khó đồng cảm. Trong sinh hoạt gia đình hiện nay, cha mẹ thường hướng trẻ đến cách ăn uống gọn gàng, lịch sự.

Hành động liếm đĩa không đủ phổ biến để trở thành một hình ảnh đại diện cho việc trẻ thích món ăn. Khi được sử dụng làm điểm nhấn, hình ảnh này có thể khiến người xem chú ý đến hành động thay vì thông điệp về sản phẩm.

Cách sử dụng từ “liếm” theo hướng bắt trend Gen Z cũng khiến người tiêu dùng cảm thấy gượng ép và không phù hợp khi đưa vào nội dung công khai có hình ảnh trẻ em.

Theo bà Ngân, thương hiệu cần thận trọng hơn với những hình ảnh liên quan đến trẻ em, đặc biệt khi nội dung có khả năng được trẻ ghi nhớ và bắt chước. Việc lựa chọn hình ảnh và ngôn ngữ trong nhóm nội dung này cần tính đến cả phản ứng của phụ huynh và những cách diễn giải ngoài dự kiến trên mạng xã hội.

Quảng cáo gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình

Ranh giới giữa sáng tạo

Ông Minh Đức, chuyên gia truyền thông, cho rằng tranh luận quanh chữ “liếm” là một vấn đề thú vị về ngôn ngữ và văn hóa.

Trong quảng cáo, việc dùng động từ mạnh để nhấn mạnh sự ngon miệng là dễ hiểu. Tuy nhiên, “liếm” vốn là từ dân dã, kém trang trọng và mang tính bản năng hơn nhiều so với “nếm” hay “thưởng thức”. Các thương hiệu lớn thường rất cẩn trọng với từ ngữ này: KFC chọn dịch “vị ngon trên từng ngón tay”, còn Oreo dùng “xoay bánh, nếm kem, chấm sữa”.

Việc thương hiệu chọn từ ngữ mạo hiểm có thể vì mục đích sáng tạo, nhưng rủi ro lớn nhất là khi văn hóa đại chúng lại đọc nó theo một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác.

Ông Đức cho rằng hình ảnh này có thể khiến người xem liên tưởng đến thông điệp bát đĩa sạch đến mức có thể liếm. Theo ông Đức, cách kết hợp câu chữ và hình ảnh có thể khiến thông điệp được tiếp nhận khác với ý định của thương hiệu.

Việc ghép một từ ngữ nhạy cảm với hình ảnh trẻ em rất dễ kích hoạt sự phản ứng ngược từ công chúng, dù ý định ban đầu có trong sáng đến đâu.

Chuyên gia Trần Khánh Minh Sơn nhận định người tiêu dùng không chỉ đánh giá một sản phẩm qua công dụng mà còn hình thành cảm nhận về thương hiệu từ cách thương hiệu giao tiếp với gia đình.

Nếu một chiến dịch khiến phụ huynh cảm thấy thương hiệu thiếu phù hợp với những giá trị họ muốn truyền đạt cho con trẻ, phản ứng có thể không dừng ở một quảng cáo mà ảnh hưởng đến thiện cảm dành cho thương hiệu.

Ở góc độ truyền thông, tranh luận trên mạng xã hội có thể giúp quảng cáo được biết đến rộng hơn, nhưng mức độ lan truyền không đồng nghĩa với hiệu quả tích cực.

Khi thông điệp và hình ảnh không tạo được sự đồng thuận hay thấu cảm từ công chúng, nhãn hàng không chỉ đối mặt với nguy cơ mất điểm trước khách hàng trung thành mà còn ảnh hưởng đến thiện cảm của một bộ phận khách hàng đối với thương hiệu.

Trên Fanpage của Sunlight, doanh nghiệp cho biết trước những phản hồi và trao đổi xoay quanh quảng cáo gần đây, Sunlight đã nghiêm túc lắng nghe những góp ý liên quan đến cách sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh trong nội dung quảng cáo.

Sunlight ghi nhận rằng cách thể hiện này chưa phù hợp với tinh thần mà thương hiệu mong muốn truyền tải và gây ra những hiểu lầm, những cảm xúc không tích cực ngoài dự tính cho người tiếp cận nội dung quảng cáo. Đơn vị này đã nói lời xin lỗi và rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc này.

Sunlight đã ngay lập tức rà soát, điều chỉnh các nội dung, hình ảnh liên quan, cũng như siết chặt hơn quy trình phê duyệt quảng cáo của mình.

Sunlight trân trọng những phản hồi thẳng thắn từ khách hàng và cộng đồng. Đây là những đóng góp quý báu để Sunlight nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện hơn trong cách xây dựng và truyền tải thông điệp truyền thông trong tương lai.