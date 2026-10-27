Súng trường tấn công G95 tối tân nhất của Đức đã có mặt trên chiến trường Ukraine

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine đã nhận được súng trường tấn công G95 của Đức, loại vũ khí cá nhân cũng đang được đưa vào sử dụng trong Quân đội Đức.

Một trong những quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã chia sẻ ấn tượng của mình về việc sử dụng loại vũ khí mới nói trên.

Theo ghi nhận, khẩu G95 có độ giật "êm ái", cảm giác cầm nắm dễ chịu, dễ bảo trì và vận hành đơn giản: "Độ giật nhẹ, dễ bảo trì, không cầu kỳ. Nhìn chung đây là một khẩu súng tốt và chất lượng cao. Tốt hơn cả M4A1", người lính nói.

Súng trường G95 thuộc dòng HK416 của Heckler & Koch và sử dụng đạn 5.56×45 mm. Quân đội Đức (Bundeswehr) đã chọn dòng súng trường này như một phần trong quá trình chuyển đổi từ khẩu G36 sang một nền tảng súng trường mới.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine đã nhận được bao nhiêu khẩu G95 và chúng được chuyển giao trong đợt nào.

Việc G95 gia nhập SSO Ukraine cũng rất thú vị vì nền tảng này dựa trên HK416, một dòng súng trường được các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt ở nhiều quốc gia sử dụng rộng rãi.

G95 là súng trường tấn công tiêu chuẩn mới của Quân đội Đức với cỡ nòng 5.56×45 mm, được phát triển bởi Công ty Heckler & Koch dựa trên nền tảng HK416.

Nó được thiết kế để dần thay thế khẩu G36 trong quân đội Đức. Những khẩu súng trường tiêu chuẩn mới đầu tiên bắt đầu được chuyển đến các đơn vị chiến đấu của Bundeswehr vào tháng 12/2025.

Hai phiên bản chính được lên kế hoạch cho Quân đội Đức bao gồm G95A1 với nòng dài 419 mm và G95KA1 nhỏ gọn hơn với nòng dài 355 mm.

Phiên bản ngắn hơn dự kiến ​​sẽ trở thành loại súng chính cho hầu hết binh sĩ. Không có trang bị bổ sung, chúng nặng khoảng 3,4 và 3,3 kg.

Súng trường G95 hoạt động theo nguyên lý trích khí với hành trình ngắn của piston khí và chốt xoay. Tốc độ bắn khoảng 850 viên/phút, và tầm bắn hiệu quả được công bố là lên đến 450 mét.

Các nút điều khiển được thiết kế thuận cả hai tay, binh sĩ có thể sử dụng bằng tay phải và tay trái, đây là đặc tính của súng trường tấn công hiện đại.

Ngoài G95A1 và G95KA1, còn có G95K - phiên bản rút gọn của HK416, loại súng mà lực lượng đặc nhiệm Đức đã sử dụng từ năm 2019.

Trước đó Quân đội Ukraine đánh giá tích cực các mẫu G36K và G36C nhỏ gọn, và trong số các đặc điểm của súng trường G3 cỡ nòng 7,62 mm do Đức chế tạo và viện trợ, họ lưu ý rằng trọng lượng của nó lớn hơn đáng kể so với những khẩu Kalashnikov phổ biến.