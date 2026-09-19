Súng trường G39 cỡ nòng .300 Blackout sẽ thay thế tiểu liên MP5SD huyền thoại

Quân đội Đức đang trang bị lại cho lực lượng đặc nhiệm loại súng trường G39 nhỏ gọn thế hệ mới cỡ nòng .300 Blackout nhằm thay thế tiểu liên MP5SD có tích hợp bộ giảm thanh.

Theo tờ Hartpunkt, cấu hình cuối cùng của loại vũ khí mới đã được Heckler & Koch giới thiệu tại hội thảo vũ khí lần thứ 10 của Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Liên bang.

Súng G39 được chế tạo như một phần của chương trình Sonderwaffe schallgedämpft Spezialkräfte - “vũ khí đặc biệt có bộ giảm thanh dành cho lực lượng đặc nhiệm”. Mục đích của nó là thay thế khẩu MP5SD - loại súng đã được các lính đặc nhiệm và đơn vị trinh sát tầm xa của Đức sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Khẩu G39 được chế tạo dựa trên súng trường Heckler & Koch HK437 sử dụng đạn .300 Blackout (7,62 × 35 mm), một biến thể của nền tảng súng module HK433 khi sử dụng phần thân tương tự, nhưng cửa thoát khí di dời về phía sau và khóa nòng điều chỉnh cho phù hợp với cỡ đạn mới. Một loại băng đạn riêng dành cho đạn .300 Blackout cũng đã được phát triển cho HK437.

Súng trường này hoạt động bằng khí nén với hành trình ngắn. Phiên bản cơ sở HK437 chỉ nặng khoảng 3,14 kg không bao gồm đạn dược.

Binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Đức với súng G39.

Cấu hình cuối cùng của G39 được trang bị nòng dài 9 inch (22,86 cm), tổng chiều dài 229 mm đi kèm bộ giảm thanh của công ty A-TEC của Na Uy, nó được trang bị tấm chắn nhiệt bằng vật liệu composite của công ty MODTAC của Mỹ.

Thiết bị như vậy làm giảm âm thanh của phát súng và tia lửa đầu nòng, khiến việc phát hiện người bắn trở nên khó khăn hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc trong quá trình giao tranh.

Phiên bản G39 của Quân đội Đức cũng khác với HK437 tiêu chuẩn ở chỗ có ốp tay cầm phía trước kiểu M-LOK, báng súng kiểu pistol từ G95K dạng ống lồng có thể gập lại.

Mẫu súng giới thiệu được trang bị kính ngắm Aimpoint CompM5b, kính ngắm cơ khí dự phòng lệch 45 độ, và giá đỡ UNITY Tactical để nâng các module quang học và laser lên trên thân súng. Đồng thời G39 có thể được cung cấp cho quân đội với nhiều tùy chọn trang bị ngắm bắn khác nhau.

Cần nói thêm, việc chuyển đổi từ tiểu liên MP5SD sử dụng đạn súng ngắn 9×19 mm sang G39 bắn đạn .300 Blackout đã thay đổi đáng kể khả năng của loại vũ khí nhỏ gọn, ít tiếng ồn này của lực lượng đặc nhiệm Đức.

Đạn .300 Blackout được thiết kế đặc biệt để sử dụng hiệu quả trong các loại súng nòng ngắn có bộ phận giảm thanh, nó cho phép sử dụng cả đạn siêu thanh và đạn cận âm hạng nặng.

Đạn siêu thanh cung cấp năng lượng cao hơn và tầm bắn hiệu quả lớn hơn, trong khi đạn cận âm cho phép giảm đáng kể tiếng ồn khi sử dụng bộ giảm thanh.

Trong quá trình mua sắm, Quân đội Đức (Bundeswehr) yêu cầu một loại vũ khí tự nạp có khả năng sử dụng đạn siêu thanh và cận âm để tấn công các mục tiêu không bảo vệ và được bảo vệ ở tầm bắn lên đến 200m.

Do đó, G39 sẽ đảm nhiệm vị trí của MP5SD, nhưng cung cấp cho lực lượng đặc nhiệm loại đạn mạnh hơn và tầm bắn hiệu quả xa hơn.

Theo Hartpunkt