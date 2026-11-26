Công ty Steyr Arms của Áo đã cho ra mắt phiên bản mới của súng trường tấn công kiểu bullpup AUG mang mã định danh A4 và thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Phiên bản AUG A4 đã có nhiều thay đổi về thiết kế ví dụ như báng súng mới, hệ thống điều khiển được cải tiến và đáng kể nhất là khả năng điều chỉnh chiều dài của vũ khí.

Khẩu súng này là sản phẩm chào mừng, được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt dòng vũ khí cá nhân Steyr AUG - loại súng trường tấn công dạng bullpup được Quân đội Áo đưa vào sử dụng từ năm 1977.

Công ty Steyr Arms đã thay đổi hình dạng và bổ sung thêm tính năng điều chỉnh, giúp người dùng có vóc dáng khác nhau sử dụng dễ dàng hơn, bên cạnh đó là thay đổi cơ chế cò súng để cải thiện hoạt động của vũ khí.

Điển hình như nút tháo băng đạn đã được di chuyển trực tiếp đến bộ phận bảo vệ cò súng. Vị trí này sẽ giúp việc thay thế nhanh hơn và cho phép thực hiện thao tác mà không cần thay đổi đáng kể tư thế chiến đấu.

Ngoài ra chốt giữ khóa nòng ở phiên bản mới đã được thiết kế hai mặt. Bộ phận đẩy vỏ đạn hiện tại được gắn bằng hai ốc vít, ngoài ra thiết kế của báng súng cùng cơ chế khóa cũng khác biệt đáng kể.

Báng của khẩu AUG A4 có hình dạng tương tự bộ phận trên súng trường Steyr Arms STM 556. Đồng thời thân súng, tấm ốp trên và ốp tay cầm phía trước với giao diện M-LOK vẫn tương tự như AUG A3 SA M II.

Nhà sản xuất nhấn mạnh sự tương đồng giữa vị trí mới của nút tháo băng đạn với súng trường F90 của Australia, đây là loại vũ khí cá nhân cũng được phát triển dựa trên thiết kế khẩu AUG.

Theo thông tin vừa đăng tải, phiên bản mới đã được giới thiệu sơ lược trên trang web của một trong những công ty bán vũ khí nổi tiếng đó là Spartanat. Phiên bản dân sự của khẩu AUG A4 dự kiến ​​sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Cần nhắc lại, quá trình phát triển súng trường tấn công Steyr AUG bắt đầu từ cuối thập niên 1960. Năm 1977, Quân đội Áo đã chọn khẩu AUG A1 làm vũ khí cá nhân tiêu chuẩn của họ với tên gọi StG 77.

Súng trường AUG được chế tạo theo thiết kế bullpup, với hộp đạn và các bộ phận tự động chính nằm phía sau cò. Điều này cho phép giảm chiều dài tổng thể của vũ khí mà không cần giảm chiều dài nòng súng.

Mặc dù hiện nay thiết kế súng trường kiểu bullpup đang thoái trào khi nhiều quốc gia bao gồm Trung Quốc, Pháp, Israel... đang trở về với những khẩu súng tiêu chuẩn, nhưng Công ty Steyr vẫn trung thành với sản phẩm của mình.

Các biến thể quân sự cơ bản của khẩu AUG sử dụng đạn 5,56 × 45 mm NATO, cơ chế tự động vận hành bằng trích khí hành trình ngắn và khóa nòng xoay. Thiết kế này cũng cho phép thay thế nòng súng nhanh chóng nhờ kết cấu dạng module.

Kể từ phiên bản AUG A3, súng đã được trang bị ray picatinny, ốp tay cầm được nâng cấp và một vài thay đổi khác để lắp đặt các loại kính ngắm hiện đại và những thiết bị bổ sung như đèn pin, tay cầm phụ hay súng phóng lựu kẹp nòng.