Súng trường AK-19 bắn được cả đạn NATO

Tập đoàn Kalashnikov sẽ lần đầu tiên giới thiệu những phát triển mới nhất của mình tại Diễn đàn Quốc tế về An ninh Tập thể (sự kiện diễn ra vào ngày 10/11 - 11/11 tại Moskva).

Bên cạnh các loại máy bay không người lái và thiết bị quen thuộc, trọng tâm chính của gian trưng bày từ tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Nga vẫn là các loại vũ khí cá nhân hiện đại.

Hầu hết các loại vũ khí thế hệ mới nhất đều được các chuyên gia đến từ Nhà máy Izhevsk cải tiến dựa trên kinh nghiệm của binh lính tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Đông Âu.

Danh mục vũ khí trưng bày dự kiến bao gồm súng trường tấn công Kalashnikov AK-12 cỡ nòng 5,45 mm, được cải tiến trong quá trình chiến đấu, sẽ được trưng bày cùng với các phiên bản nhỏ gọn.

Kèm theo đó là phiên bản rút gọn AK-12K, được phát triển theo yêu cầu của lực lượng nhảy dù với thiết kế chuyên biệt cho các hoạt động tấn công trong môi trường đô thị hoặc không gian chật hẹp.

Phiên bản nhỏ gọn AK-12SK nhắm đến những người mà vũ khí cá nhân chỉ là thứ yếu như lính pháo thủ, người điều khiển máy bay không người lái và lái xe kiêm thợ máy.

Cần lưu ý rằng các mẫu vũ khí cá nhân được trưng bày đáp ứng tất cả các yêu cầu của chiến đấu hiện đại. Công ty đã nhận được những đánh giá tích cực từ khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phiên bản rút ngắn (carbine) AK-15K và phiên bản nhỏ gọn (tiểu liên) AK-15SK, sử dụng đạn 7,62x39 mm, được phát triển dựa trên súng trường tấn công AK-15 dự báo cũng sẽ thu hút sự quan tâm rất lớn.

Các đặc tính kỹ thuật, công thái học và vận hành của vũ khí đã được cải thiện, đáp ứng các tiêu chuẩn chiến đấu hiện hành. Những mẫu súng này đang thu hút sự chú ý rất lớn từ cả khách hàng trong nước Nga và quốc tế.

Sản phẩm đáng chú ý tiếp theo chính là súng trường tấn công Kalashnikov AK-19 với chiều dài nòng tiêu chuẩn được chế tạo dựa trên khẩu AK-12, nhưng sử dụng đạn 5,56x45 mm chuẩn NATO.

Loại đạn này đã được các quốc gia thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương chấp nhận và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. AK-19 chủ yếu nhắm đến thị trường nước ngoài, nơi loại đạn này có sẵn rất nhiều.

Bên cạnh phiên bản nòng dài tiêu chuẩn, nếu nhận được sự quan tâm từ đối tác, dự báo Tập đoàn Kalashnikov cũng sẽ cho ra đời phiên bản carbine AK-19K và cả bản tiểu liên AK-19SK nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của lực lượng tác chiến đặc biệt.