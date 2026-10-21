Súng thần công 168 năm tuổi phát lộ dưới lòng đất Thành Điện Hải

Chiều 21-10, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết, trong quá trình thi công Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (giai đoạn 2), đơn vị thi công đã phát hiện một khẩu súng thần công nằm sâu gần 1,5m dưới lòng đất tại khu vực phía Tây Bắc khuôn viên nội thành, gần khu vực tượng đài Danh tướng Nguyễn Tri Phương và cây đa cổ thụ. Ngay sau đó, cán bộ chuyên môn của Bảo tàng đã phối hợp khai quật và đưa hiện vật lên mặt đất an toàn.

Đích thân Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác đưa hiện vật lên mặt đất, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đây là khẩu súng thần công bằng gang cỡ đại khoảng 168 năm tuổi, dài 2,95m, đường kính đáy 40cm, mang cấu trúc nguyên khối điển hình của đại bác thời Nguyễn với núm chuôi hình cầu và tai súng trụ tròn đối xứng. Dù bị chôn vùi lâu năm trong môi trường đất ẩm chứa muối khiến bề mặt bao phủ lớp gỉ sắt kết dính với cát sỏi, nhưng hiện vật vẫn giữ nguyên vẹn hình thái.

Cán bộ Bảo tàng Đà Nẵng cùng lực lượng chức năng triển khai phương án di dời hiện vật khỏi hố đào. Ảnh: BTCC

Theo nhận định của Bảo tàng Đà Nẵng, hiện vật thuộc hệ thống hỏa pháo phòng thủ nguyên gốc của Thành Điện Hải. "Việc phát lộ khẩu súng ở độ sâu gần 1,5m cùng lớp gạch vồ gãy vỡ, vữa vôi và dấu vết than tro phản ánh sinh động các biến cố lịch sử, đặc biệt là giai đoạn quân dân Đà Nẵng dưới sự chỉ huy của Danh tướng Nguyễn Tri Phương chiến đấu chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858 – 1860)"- Gi ám đốc Bảo tàng Đà Nẵng nhấn mạnh.

Vị trí đặt hiện vật sau khi di dời để thuận tiện công tác vệ sinh và xử lý ở các bước tiếp theo.

Được biết, khi nhận được thông tin này, trưa cùng ngày, đích thân Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác đưa hiện vật lên mặt đất, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Hiện khẩu súng đã được đưa về vị trí bảo quản tạm thời để tiếp tục xử lý kỹ thuật, lập hồ sơ khoa học phục vụ trưng bày trong giai đoạn 2 của dự án.

Bảo tàng Đà Nẵng cũng đã có báo cáo, đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo UBND thành phố và Cục Di sản văn hóa về việc phát lộ cổ vật này; đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công kiểm soát kỹ các lớp địa tầng để kịp thời thu hồi các di vật đi kèm.