Súng ngắn CZ P13 mở ra cuộc cách mạng trong Lục quân Đức

Súng ngắn CZ P13 dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong Bundeswehr sau vài tháng nữa và sẽ dần thay thế những khẩu P8 đã được đưa vào biên chế từ năm 1994.

Đại diện Quân đội Đức cho biết, khẩu P13 thực chất dựa thiết kế súng ngắn CZ P-10 C OR của Cộng hòa Séc, sử dụng đạn 9×19 mm NATO và được thiết kế để tái trang bị cho Lực lượng vũ trang Đức.

Khẩu P13 hiện đã vượt qua loạt bài kiểm tra cuối cùng của Văn phòng Liên bang về Vũ khí, Công nghệ Thông tin và Hoạt động của Bundeswehr, súng ngắn này được công nhận là phù hợp cho mục đích quân sự, mở đường cho việc sản xuất hàng loạt.

Về thông số kỹ thuật, súng ngắn P13 sử dụng hộp tiếp đạn 15 viên, trọng lượng rỗng 760 gram và được trang bị nòng dài 102 mm, thiết kế này cũng cho phép lắp đặt kính ngắm quang học.

Một trong những điểm khác biệt lớn giữa súng ngắn P13 so với khẩu P8 nằm ở cơ cấu cò, trên khẩu P13 - lực bóp cò vẫn tương đương nhau cho mỗi phát bắn và ở mức khoảng 2,3 kg.

Trong khi đó lực bóp cò của khẩu P8 cần khoảng 5,1 kg cho phát bắn đầu tiên và 2 kg cho những phát bắn tiếp theo. Lục quân Đức tin rằng lực bóp cò tương tự sẽ giúp cho việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn và tăng xác suất bắn trúng mục tiêu ngay từ phát đạn đầu.

Bên cạnh đó, khẩu súng ngắn này cũng được trang bị tay cầm với các bộ phận có thể thay thế, cho phép điều chỉnh sao cho phù hợp với lòng bàn tay của từng người lính.

Theo đại diện Lục quân Đức, súng ngắn P13 được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ cao và thấp, cũng như chịu tải liên tục. Thiết kế dạng module cho phép điều chỉnh để phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể.

Khẩu súng mới sẽ được cung cấp với màu nâu đất (Flat Dark Earth) bởi vì Bundeswehr tin rằng lớp phủ này, cùng với những tác dụng khác, sẽ làm giảm khả năng phát tia hồng ngoại của vũ khí.

Súng ngắn P13 được thiết kế để dần thay thế những khẩu P8 tiêu chuẩn, đã đưa vào sử dụng năm 1994, trong khi đó P8 chính là phiên bản quân sự của súng ngắn Heckler & Koch USP.

Trước đó truyền thông quốc tế đã khá nhiều lần đề cập đến việc Lục quân Đức chọn súng ngắn CZ P13 của Cộng hòa Séc làm vũ khí cận chiến tiêu chuẩn mới. Sau đó là việc lựa chọn một hệ thống và chuẩn bị cho việc tái vũ trang Quân đội Đức.

Giai đoạn hiện tại đánh dấu quá trình chuyển tiếp từ khâu lựa chọn và ký hợp đồng sang tái trang bị thực tế cho các đơn vị, Lục quân Đức hiện đã hoàn thành việc thử nghiệm P13 và đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt.

Doanh nghiệp cung cấp dòng súng ngắn này là công ty POL-TEC, một đối tác của nhà sản xuất Česká zbrojovka tại Cộng hòa Séc, chính CZ là đơn vị tạo ra mẫu cơ bản P-10 C OR.

Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã phê duyệt kinh phí cho chương trình vũ khí cận chiến vào tháng 11/2025, sau đó hợp đồng cung cấp súng ngắn thế hệ mới đã được ký kết.

Thỏa thuận khung quy định khả năng mua tới 203 nghìn khẩu P13, trong đó đơn đặt hàng đầu tiên bao gồm 65 nghìn khẩu cùng các thiết bị và dịch vụ liên quan, đảm bảo trang bị đợt đầu cho những đơn vị tác chiến chính của Lục quân Đức.