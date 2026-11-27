Trẻ có biểu hiện sưng mi mắt hai bên và sưng vùng dưới hàm hai bên. (Ảnh: BV cung cấp)

Từ triệu chứng dễ nhầm lẫn đến chẩn đoán bệnh hiếm

Sưng mi mắt và vùng dưới hàm hai bên là những biểu hiện khiến một bệnh nhi nữ 8 tuổi được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám. Với những triệu chứng này, không ít người có thể nghĩ đến dị ứng, quai bị hoặc các bệnh nhiễm trùng thường gặp ở trẻ em.

Tuy nhiên, quá trình thăm khám cho thấy một khả năng khác. Dù xét nghiệm không ghi nhận nồng độ IgG4 trong máu tăng cao, các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai vẫn nghi ngờ bệnh liên quan đến IgG4 (IgG4-RD). Kết quả sinh thiết tuyến nước bọt dưới hàm phát hiện những tổn thương đặc trưng, giúp xác định trẻ mắc viêm tuyến lệ và tuyến nước bọt liên quan đến IgG4.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Mai Thành Công, trong 4 bệnh nhi IgG4-RD được chẩn đoán và điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, thời gian từ khi xuất hiện biểu hiện bệnh đến khi xác định chính xác kéo dài từ 3 tháng đến 4 năm. Cả 4 trẻ đều đáp ứng điều trị, nhưng có trường hợp tái phát sau khi ngừng thuốc; đặc biệt, một bệnh nhi đã tử vong sau khi bỏ điều trị.

Khoảng thời gian kéo dài từ khi có triệu chứng đến lúc được chẩn đoán cho thấy những khó khăn trong nhận diện căn bệnh này ở trẻ em. Bởi các dấu hiệu ban đầu thường không đặc hiệu, dễ bị nhầm với những bệnh lý phổ biến hơn, trong khi tổn thương có thể âm thầm tiến triển ở nhiều cơ quan.

Bệnh liên quan đến IgG4 là bệnh lý viêm, xơ hóa mạn tính qua trung gian miễn dịch, được y học chính thức định danh từ khoảng năm 2011-2012. IgG4 vốn là một phân nhóm kháng thể của cơ thể. Ở người mắc bệnh, sự rối loạn của hệ miễn dịch khiến các tế bào miễn dịch tích tụ tại mô, gây viêm, làm cơ quan sưng to, hình thành những tổn thương dạng khối giống khối u và dần dẫn đến xơ hóa.

Ở trẻ em, tổn thương thường gặp tại vùng ổ mắt và hạch bạch huyết. Bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến tuyến nước bọt, tụy, đường mật, phổi, thận, tuyến giáp và hệ thần kinh trung ương.

Biểu hiện phì đại tuyến lệ và tuyến nước bọt ở trẻ mắc IgG4-RD. (Ảnh: BV cung cấp)

Điều đáng lo ngại là bệnh có thể diễn biến âm thầm, triệu chứng không rõ ràng. Thậm chí, một số trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi trẻ thăm khám vì một vấn đề sức khỏe khác. Nếu tình trạng viêm kéo dài, mô lành có thể bị thay thế bởi mô xơ, khiến chức năng cơ quan suy giảm. Khi tổn thương đã trở nên không hồi phục, việc điều trị sẽ khó khăn hơn.

Chính vì vậy, việc nhận diện bệnh từ những biểu hiện ban đầu có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi trẻ có tình trạng sưng, phì đại hoặc tổn thương kéo dài ở những vị trí khác nhau mà chưa tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Không thể chỉ dựa vào một chỉ số xét nghiệm

Một trong những trở ngại lớn nhất khi chẩn đoán IgG4-RD là biểu hiện bệnh có thể tương tự nhiều tình trạng khác, từ dị ứng, nhiễm trùng, bệnh tự miễn đến các bệnh ác tính. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm IgG4 trong máu không phải căn cứ duy nhất để xác định bệnh.

Nghiên cứu tổng quan hệ thống về IgG4-RD ở trẻ em do bác sĩ Mai Thành Công và cộng sự công bố năm 2024 cho thấy, trong 53 bệnh nhi được báo cáo, chỉ 60,4% có nồng độ IgG4 trong máu tăng. Trong khi đó, một số bệnh lý khác cũng có thể làm tăng chỉ số này.

Điều đó đồng nghĩa, nếu chỉ dựa vào kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ có thể bỏ sót những trường hợp mắc bệnh nhưng không có biểu hiện tăng IgG4. Ngược lại, chỉ số tăng cũng chưa đủ để khẳng định trẻ mắc IgG4-RD.

Theo bác sĩ Mai Thành Công, chẩn đoán bệnh cần được đánh giá tổng hợp từ biểu hiện lâm sàng, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và đặc biệt là mô bệnh học khi có thể thực hiện sinh thiết. Bác sĩ cũng cần loại trừ những bệnh lý khác có biểu hiện tương tự trước khi đưa ra kết luận.

Với IgG4-RD, mục tiêu điều trị không chỉ dừng ở việc làm giảm triệu chứng mà còn phải kiểm soát tình trạng viêm, hạn chế tổn thương lâu dài và bảo tồn chức năng các cơ quan. Điều này đặc biệt quan trọng ở trẻ em, bởi các em còn cả một quá trình phát triển phía trước.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, việc nhận diện sớm các bệnh lý miễn dịch ở trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát hiện và điều trị kịp thời giúp hạn chế nguy cơ tổn thương vĩnh viễn, bảo vệ chức năng cơ quan và chất lượng sống của trẻ.

Hiện nay, corticoid là một trong những nhóm thuốc được sử dụng trong điều trị ban đầu IgG4-RD. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể phối hợp thuốc điều hòa, ức chế miễn dịch hoặc thuốc sinh học nhằm duy trì tình trạng lui bệnh, hạn chế tái phát và giảm tác dụng phụ khi phải sử dụng corticoid kéo dài.

Tuy nhiên, ngay cả khi các triệu chứng đã biến mất, bệnh vẫn có nguy cơ tái phát. Vì vậy, gia đình cần đưa trẻ tái khám định kỳ, tuân thủ phác đồ điều trị và tuyệt đối không tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc khi thấy tình trạng sức khỏe được cải thiện.

Phụ huynh cũng cần lưu ý những biểu hiện kéo dài hoặc tái diễn như sưng mi mắt, sưng quanh mắt, lồi mắt; sưng vùng mang tai, dưới hàm hoặc nổi hạch dai dẳng. Những triệu chứng như đau bụng tái diễn, vàng da, vàng mắt, ho kéo dài, khó thở hay tổn thương phổi chưa rõ nguyên nhân cũng cần được thăm khám. Đặc biệt, khi trẻ xuất hiện khối bất thường, phì đại hoặc tổn thương ở nhiều cơ quan, gia đình không nên chủ quan.

Những dấu hiệu trên không đồng nghĩa trẻ mắc IgG4-RD, nhưng cần được đánh giá để xác định nguyên nhân và tránh bỏ sót bệnh lý nghiêm trọng. Với căn bệnh hiếm gặp, diễn biến âm thầm và nhiều biểu hiện dễ nhầm lẫn này, chẩn đoán đúng không chỉ phụ thuộc vào một kết quả xét nghiệm mà đòi hỏi sự phối hợp giữa thăm khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học.

Quan trọng hơn, khi đã xác định bệnh, việc điều trị và theo dõi cần được duy trì nghiêm túc để hạn chế những tổn thương có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và tương lai của trẻ.