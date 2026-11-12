Súng máy ra đời năm 1718: Phát minh kỳ lạ đi trước thời đại gần 150 năm

Năm 1718, James Puckle, một luật sư kiêm nhà phát minh người Anh, được cấp bằng sáng chế cho một loại vũ khí mang tên Puckle Gun, còn gọi là Defence Gun. Đây là một trong những thiết kế súng bắn liên tiếp sơ khai đáng chú ý nhất lịch sử quân sự, thậm chí từng được xem là tiền thân của súng máy hiện đại.

Điểm đặc biệt của khẩu súng nằm ở cơ cấu ổ đạn hình trụ có thể xoay, với nhiều buồng chứa đạn được bố trí xung quanh một trục. Thay vì phải nạp lại thuốc súng và đạn sau mỗi phát bắn như súng hỏa mai thông thường, người sử dụng có thể xoay ổ đạn bằng tay quay để đưa buồng tiếp theo vào vị trí. Khẩu súng được đặt trên chân đế ba càng, có một nòng duy nhất và sử dụng cơ chế khai hỏa bằng đá lửa.

Bản vẽ bằng sáng chế súng Puckle năm 1718 với cơ cấu ổ đạn xoay và các bộ phận riêng biệt. Ảnh: acant.org.au

Puckle thiết kế vũ khí này chủ yếu để bảo vệ tàu thuyền trước những cuộc tấn công bất ngờ của cướp biển. Trong khi một người lính sử dụng súng hỏa mai thường chỉ có thể bắn khoảng ba phát mỗi phút, Puckle Gun được quảng bá với khả năng đạt khoảng chín phát mỗi phút. Một cuộc trình diễn năm 1722 thậm chí ghi nhận khẩu súng bắn được 63 phát trong bảy phút, thành tích rất ấn tượng vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, thiết kế này có một chi tiết kỳ quặc gây tranh cãi. Puckle chế tạo hai loại ổ đạn: loại sử dụng đạn tròn thông thường dành cho những đối thủ theo Kitô giáo và loại sử dụng đạn hình vuông dành cho người Ottoman theo Hồi giáo. Ông tin rằng đạn vuông sẽ gây ra vết thương nghiêm trọng hơn, qua đó khiến đối phương nhận ra ưu thế của nền văn minh Kitô giáo. Quan niệm này phản ánh định kiến tôn giáo khá cực đoan của nhà phát minh thời bấy giờ.

Dù sở hữu ý tưởng vượt trước thời đại, Puckle Gun không thể trở thành vũ khí phổ biến. Cơ chế đá lửa thiếu tin cậy, việc xoay và siết ổ đạn sau mỗi phát bắn khá phức tạp, trong khi chi phí chế tạo cũng cao. Những cuộc thử nghiệm không thuyết phục được quân đội Anh và dự án không thu hút đủ nhà đầu tư. Một số khẩu súng được chế tạo, nhưng chúng không được triển khai rộng rãi trong chiến đấu.

Dẫu vậy, Puckle Gun vẫn có vị trí đặc biệt trong lịch sử công nghệ quân sự. Nó cho thấy ý tưởng về vũ khí bắn liên tiếp bằng cơ cấu xoay đã xuất hiện từ rất lâu trước khi súng máy Maxim ra đời vào cuối thế kỷ XIX.

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