Sủng Máng xây dựng nếp sống văn hóa

Kiên trì bám bản

Sủng Máng là xã vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đồng bào Mông, Dao. Giữa những khó khăn chồng chất của phương thức canh tác “thổ canh hốc đá”, hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới “San sư khẻ tọ” đã lén lút len lỏi vào các bản làng.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế mới theo Chương trình mục tiêu Quốc gia được xã Sủng Máng triển khai mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Đánh trúng tâm lý khao khát thoát nghèo và nhận thức còn hạn chế của một bộ phận người dân, các đối tượng truyền tà đạo rỉ tai những lời lẽ phản khoa học. Đỉnh điểm tại thôn Sủng Quáng, từng có tới 49 hộ dân bỏ nương rẫy để theo hiện tượng này.

Đứng trước tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, Đảng ủy, UBND xã Sủng Máng xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ cấp bách. Tuy nhiên, việc thay đổi nhận thức của những người đang u mê không thể dùng mệnh lệnh hành chính khô khan. Từ đó, xã thành lập các tổ công tác cắm chốt tại các thôn bản. Phương châm “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc được áp dụng triệt để. Thời gian đầu, thấy cán bộ đến, bà con không phối hợp. Các tổ công tác quyết định đổi hướng, không gọi bà con ra họp mà trực tiếp xuống nương cùng bẻ ngô, cùng dọn dẹp chuồng trại, sửa lại mái nhà dột nát. Những lúc nghỉ tay, áo đẫm mồ hôi, cán bộ mới rỉ rả trò chuyện.

Đồng chí Bùi Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sủng Máng chia sẻ: “Anh, em cán bộ rà soát từng dòng họ, phối hợp cùng các già làng, người có uy tín đến tận nhà phân tích. Cán bộ chỉ rõ đạo lý uống nước nhớ nguồn, phân tích việc vứt bỏ bàn thờ tổ tiên là sai trái. Mưa dầm thấm lâu, bà con thấy cán bộ vất vả vì mình, nói đúng cái lý, cái tình thì mới bắt đầu nghe theo”.

Thay nếp sống mới

Cấp ủy, chính quyền xã Sủng Máng xác định, giải pháp căn cơ nhất là phải xây dựng một đời sống mới thực sự no ấm, ổn định.

Tận dụng nguồn vốn từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, Sủng Máng được bố trí trên 1,99 tỷ đồng từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 chuyển sang. Trên cơ sở đó, các tổ chức chính trị - xã hội đã rà soát, hướng dẫn các hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thiện hồ sơ tham gia các dự án chăn nuôi. Đến ngày 28-9-2026, xã đã giải ngân 5 dự án với tổng kinh phí 1,99 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được triển khai tại các thôn Sủng Cáng, Sủng Pờ A, Há Póng Cáy và Tả Chả Lảng giúp các hộ dân có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Bên cạnh việc triển khai nguồn vốn mới, xã cũng thực hiện quản lý chặt chẽ nguồn vốn quay vòng. Theo đó, 10 dự án thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đã đến hạn được thu hồi, với tổng số vốn 1,193 tỷ đồng, bảo đảm nguồn vốn được quản lý, sử dụng đúng quy định.

Đến nay, toàn bộ hộ dân theo một số hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới trên địa bàn xã đã tự nguyện ký cam kết từ bỏ. Nếp sống văn hóa mới hình thành, bà con chủ động tham gia các buổi họp thôn, cùng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và đưa con cái đi tiêm chủng định kỳ.

Ghé thăm nhà bà Chảo Cấu Mẩy ở thôn Sủng Quáng, không gian sống đã gọn gàng, sạch sẽ. Gian chính giữa ngôi nhà trình tường, bàn thờ tổ tiên đã được lập lại trang trọng. Bà Mẩy cho biết: “Trước kia nghe lời xúi giục của kẻ xấu, ốm không đi viện nên bệnh nặng, bò, lợn bán hết sạch. Nhờ cán bộ lặn lội xuống tận nơi khuyên bảo, Nhà nước lại cho bò làm vốn, vợ, chồng tôi mới tỉnh ngộ. Giờ phong tục thờ cúng ông bà thì mình phải giữ, chỉ tập trung làm ăn, xây dựng cuộc sống mới ấm no”.

Thực tiễn tại Sủng Máng đã khẳng định, khi cán bộ gần Dân, vì Dân, mọi âm mưu lôi kéo của các thế lực xấu đều bị vô hiệu hóa. Lấy an dân làm điểm tựa chính là bức tường thành vững chắc nhất bảo vệ bình yên biên giới.