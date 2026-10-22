Sủng Máng rộn ràng ngày hội sắc màu văn hóa

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của xã Sủng Máng.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc. Nổi bật là các phần thi kéo co, đẩy gậy, tung ngô vào quẩy tấu; trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc Dao, Mông, Cờ Lao, Tày, Nùng, Kinh… Qua đó, góp phần giới thiệu nét đẹp trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Hấp dẫn phần thi thêu trang phục truyền thống.

Bên cạnh đó, xã Sủng Máng bố trí 8 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, như nông sản, sản phẩm nông nghiệp và các mặt hàng truyền thống, góp phần quảng bá sản vật, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy.

Thông qua Ngày hội nhằm tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tạo điều kiện để người dân giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, khuyến khích phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với du lịch trải nghiệm.