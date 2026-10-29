Sung Hyuk chưa bao giờ là 'kẻ cơ hội' đến thế

Vào ngày 29/10, công ty quản lý FNC Entertainment thông báo rằng Sung Hyuk sẽ góp mặt trong bộ phim Sword & Silence của đài KBS2. Lấy bối cảnh 600 năm chiến tranh và biến động thời Tam Quốc, phim khắc họa câu chuyện đầy tuyệt vọng và cô độc của những nhà lãnh đạo sẵn sàng đánh đổi tất cả vì một chiến thắng duy nhất.

Nhân vật của anh là một kẻ cơ hội, luôn đặt lợi ích và vị thế cá nhân lên hàng đầu trước những biến động nhanh chóng của tình hình chính trị. Anh ta sẵn sàng thay đổi thái độ tùy theo hoàn cảnh để bảo toàn chỗ đứng của mình. Sung Hyuk sẽ khắc họa nhiều khía cạnh khác nhau của nhân vật này, đồng thời có những màn tương tác trên màn ảnh cùng Lee Hyun Wook và Jang Hyuk.

Trong suốt những năm qua, Sung Hyuk đã gây dựng sự nghiệp qua các bộ phim truyền hình như Trap, Save Me 2, 365: Repeat the Year và Connect, cũng như các tác phẩm điện ảnh như Start-Up, Recalled và Citizen of a Kind. Sword & Silence đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên trong một bộ phim cổ trang, tiếp nối các dự án thuộc thể loại này mà anh từng tham gia trước đây.

Bộ phim của đài KBS2 có kinh phí sản xuất lên tới khoảng 30 tỷ won (tương đương 21,9 triệu đôla Mỹ). Dàn diễn viên chính gồm: Lee Hyun Wook, Jang Hyuk, Kim Kang Woo và Park Sung Woong. Lee Hyun Wook đảm nhận vai Kim Beop Min, Kim Kang Woo vào vai Kim Chun Chu, còn Park Sung Woong hóa thân thành Kim Yu Shin. Họ là những nhân vật trung tâm trong hành trình thống nhất Tam Quốc. Phim sẽ ra mắt vào lúc 9h20 tối (giờ Hàn Quốc), ngày 14/11.