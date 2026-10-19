Súng đồ chơi mô phỏng vũ khí thật được rao bán trên mạng: Hiểm họa khó lường

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương cho trẻ khi sử dụng, các sản phẩm này còn có thể bị nhầm lẫn với vũ khí thật, đặt ra yêu cầu về việc kiểm soát, ngăn chặn cũng như nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc lựa chọn đồ chơi an toàn cho trẻ.

Súng đồ chơi AK47 bắn đạn bi nhựa có hình dáng giống như thật được rao bán trên mạng. Ảnh: chụp màn hình

Súng đồ chơi rao bán tràn lan trên mạng

Chỉ cần tìm kiếm trên mạng internet, người mua có thể bắt gặp hàng loạt lời chào bán súng đồ chơi với đủ chủng loại, kiểu dáng và mức giá. Từ súng bắn nước, súng bắn đạn nhựa, đạn mút xốp đến súng bắn đạn thạch, nhiều sản phẩm được thiết kế cầu kỳ, mô phỏng hình dáng vũ khí thật cùng âm thanh phát ra khi bắn, hiệu ứng ánh sáng và cơ chế lên đạn rất giống vũ khí thật. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài bắt mắt là những nguy cơ về chấn thương, mất an toàn và khả năng bị nhầm lẫn với vũ khí thật.

Tại cửa hàng bán đồ chơi trực tuyến M.V, các mẫu súng đồ chơi M416 mô phỏng súng trường hiện đại được giới thiệu với giá 500.000-800.000 đồng, có loại sử dụng đạn xốp, loại bắn đạn thạch. Các sản phẩm có chiều dài khoảng 50-80cm, được trang bị các chi tiết mô phỏng như ống ngắm, báng súng và hộp tiếp đạn, tạo cảm giác chân thực khi chơi.

Đáng chú ý, một số sản phẩm không chỉ mô phỏng vũ khí về hình dáng mà còn được quảng cáo có khả năng bắn đạn ở khoảng cách đáng kể. Trên một trang bán hàng trực tuyến, sản phẩm mang tên “Hãng HH-AK47 tự ráp” được rao bán với giá 380.000 đồng, giới thiệu có chiều dài khoảng 75cm, làm từ nhựa ABS, sử dụng đạn bi nhựa 6mm và có thể bắn ở khoảng cách thẳng dưới 15m. Thiết kế giống súng trường AK47 cùng cơ chế lắp ráp khiến sản phẩm dễ thu hút trẻ em, nhưng cũng đặt ra những lo ngại về an toàn và khả năng bị nhận diện nhầm là vũ khí thật khi được mang ra nơi công cộng.

Với kiểu dáng, màu sắc như thật, âm thanh sống động và khả năng mô phỏng các nhân vật trong phim hành động, trò chơi điện tử, những khẩu súng này dễ khơi gợi sự tò mò, thích thú ở trẻ. Chị Nguyễn Thanh Hà (phường Bồ Đề) cho biết, con chị từng đòi mua súng đồ chơi AK47 sau khi nhìn thấy quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chị quyết định không mua vì lo ngại nguy cơ gây thương tích cho người khác khi con dùng chơi.

Đáng lo hơn là súng đồ chơi còn có thể bị lợi dụng để cải tạo thành vũ khí nguy hiểm. Tại tỉnh Quảng Ngãi, một vụ án được cơ quan công an điều tra, làm rõ trong năm 2026 cho thấy, những hệ lụy khó lường từ loại sản phẩm này. Đối tượng trong vụ án đã đặt mua súng đồ chơi, súng bắn đạn bi qua mạng, sau đó cải tạo thành súng có khả năng bắn đạn thật, chế tạo và bán 18 khẩu súng cùng hơn 500 viên đạn, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng…

Siết quản lý, ngăn hiểm họa

Trước thực trạng súng đồ chơi mô phỏng vũ khí thật được rao bán công khai trên mạng, luật gia Trần Văn Hiếu (Chi hội luật gia - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) kiến nghị, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi kinh doanh đồ chơi bạo lực, đồ chơi nguy hiểm và các sản phẩm vi phạm quy định pháp luật.

Trong đó, cần đặc biệt chú ý đến các loại đồ chơi mô phỏng súng, lựu đạn, bom, mìn, dao, kiếm; sản phẩm có khả năng bắn đạn hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích. Đồng thời, tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo luật gia Trần Văn Hiếu, công tác kiểm tra không nên chỉ tập trung vào các đợt cao điểm như dịp Tết Thiếu nhi hay trung thu mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục trong năm. Các lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp, chủ động phát hiện nguồn cung, truy xuất xuất xứ hàng hóa và kiểm tra các đầu mối phân phối; đồng thời nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc tuân thủ quy định về hàng hóa lưu thông trên thị trường. Bên cạnh biện pháp xử lý vi phạm, việc tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh nhận diện đồ chơi nguy hiểm và khuyến khích người dân phản ánh các dấu hiệu vi phạm cũng rất cần thiết.

Chuyên gia tâm lý giáo dục và tư vấn kỹ năng sống Nguyễn Lệ Thủy cho rằng, đồ chơi không chỉ giúp trẻ giải trí mà còn góp phần hình thành tư duy, cảm xúc và hành vi. Vì vậy, phụ huynh cần thận trọng với những món đồ chơi mô phỏng vũ khí thật, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích vừa có thể ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ về bạo lực. Thay vì những sản phẩm này, cha mẹ nên ưu tiên đồ chơi mang tính giáo dục, khơi gợi trí tưởng tượng và phát triển tư duy như: Xếp hình, lắp ghép, sách tranh… Quan trọng hơn, cha mẹ cần đồng hành, hướng dẫn con cách sử dụng đồ chơi phù hợp, giúp trẻ phân biệt giữa trò chơi tưởng tượng và hành vi gây tổn thương người khác, từ đó hình thành thói quen vui chơi an toàn, lành mạnh.

Những khẩu súng đồ chơi mang hình dáng vũ khí thật không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích mà còn đặt ra thách thức trong công tác quản lý thị trường và bảo đảm an toàn cho trẻ em. Để ngăn chặn hiểm họa từ những sản phẩm này, cần sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của cơ quan chức năng cùng trách nhiệm của người kinh doanh và sự chủ động của mỗi gia đình. Lựa chọn một món đồ chơi an toàn hôm nay cũng chính là góp phần bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ ngày mai.