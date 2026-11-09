Sunderland thắng Chelsea 3 trận liên tiếp sau 25 năm

Chiến thắng tại Stadium of Light giúp Sunderland lần đầu đánh bại Chelsea trong 3 trận liên tiếp kể từ năm 2001. Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh làm được điều này, sau chuỗi trận kéo dài từ tháng 12/1999 đến tháng 3/2001.

Đáng chú ý, Sunderland toàn thắng Chelsea ở cả 3 lần đối đầu gần nhất, dù vị thế của 2 đội có sự chênh lệch đáng kể. Mùa trước, họ lần lượt đánh bại đội bóng thành London 2-1 trên sân khách vào tháng 10/2025 và tái lập tỉ số này tại Stadium of Light hồi tháng 5/2026.

Chiến thắng thứ 2 trong số đó giúp Sunderland khép lại mùa giải ở vị trí thứ 7 và giành vé dự Europa League. Tuy nhiên, chỉ hơn 5 tháng sau, đội bóng từng gây bất ngờ ấy lại rơi xuống cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Trước khi tái ngộ Chelsea, đoàn quân của HLV Regis Le Bris trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, chỉ giành 5 điểm sau 9 vòng. Sức ép càng lớn khi Sunderland vừa thua Dinamo Zagreb 0-2 tại Europa League và bị chính các cổ động viên nhà la ó.

Sunderland đánh bại Chelsea 1-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Thế nhưng, Chelsea một lần nữa trở thành đối thủ giúp Sunderland tìm lại niềm vui. Tiền đạo Brian Brobbey liên tục gây khó khăn cho hàng thủ đội khách, trước khi buộc trung vệ Levi Colwill phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền vệ Enzo Le Fee thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Dù kiểm soát bóng gần 70%, Chelsea không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Thất bại khiến đoàn quân của HLV Xabi Alonso rơi xuống vị trí thứ 5, trong khi Sunderland chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng.

Riêng HLV Regis Le Bris còn duy trì thành tích toàn thắng trong cả 3 lần đối đầu Chelsea kể từ khi dẫn dắt Sunderland.

Sau trận, nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng trong việc giúp đội bóng tìm lại bản sắc và sự gắn kết với người hâm mộ.

“Tôi rất vui với 3 điểm, nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước”, HLV Le Bris thừa nhận.

Trong khi đó, Le Fee không muốn các đồng đội quá phấn khích: “Chúng tôi chưa thể ăn mừng. Toàn đội rất vui, nhưng vẫn ở gần cuối bảng và cần phải làm tốt hơn qua từng trận đấu”.

Chiến thắng thứ 2 từ đầu mùa giúp Sunderland vươn lên vị trí thứ 19 với 8 điểm sau 10 vòng, bằng điểm Man Utd nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Dù vẫn nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, thầy trò HLV Le Bris chỉ còn cách Coventry ở vị trí an toàn đúng 1 điểm.