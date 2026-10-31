SUNDAYs tung loạt project khủng tiếp ứng HIEUTHUHAI trước thềm Concert D-3

Vốn nổi tiếng là một FC có truyền thống “chơi lớn”, các SUNDAYs ở TP.HCM từng gây ấn tượng mạnh qua những hoạt động hỗ trợ HIEUTHUHAI trước thềm concert Mắt Nhắm Mắt Mở D-1 và D-2. Nhân dịp nam rapper mang concert đến Hà Nội, cộng đồng SUNDAYs ở Thủ đô cũng không hề kém cạnh.

Hạng mục đầu tiên được các SUNDAYs mang đến là 20 phướn treo dọc con đường Trường Sa, phường Đông Anh, Hà Nội. Đây cũng chính là con đường dẫn vào Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), địa điểm tổ chức concert Mắt Nhắm Mắt Mở D-3. Có thể nói, vẻ đẹp trai của HIEUTHUHAI sẽ bao trọn cả đường đi lối về cho các khán giả đến với đêm diễn.

Nếu khu vực concert ở vùng ngoại ô đã bị “bao vây” bởi HIEUTHUHAI, thì trong nội thành, anh chàng này cũng xuất hiện theo một cách rất đặc biệt. FC SUNDAYs đã thiết kế những poster in lên chiếc xe buýt 2 tuần, đi trên tuyến đường thuộc khu vực trung tâm thành phố. Các SUNDAYs có thể cùng lên xe buýt để gặp nhau trong khoảng thời gian từ 9h-21h ngày 31/10 để tham quan thành phố trên tuyến xe in hình thần tượng.

Các SUNDAYs muốn trải nghiệm tuyến xe có thể mua vé trực tiếp tại xe.

Trong ngày diễn ra concert, FC cũng tổ chức loạt hoạt động thú vị. Đầu tiên là Food Truck - HIEUTHUHAI’s Headspace Edition. Chiếc xe đồ ăn này được thiết kế theo đúng concept ngôi nhà của album Mắt Nhắm Mắt Mở, và thể hiện thế giới nội tâm của HIEUTHUHAI qua những chia sẻ của anh về hành trình theo đuổi âm nhạc.

Food Truck lần này sẽ phát 500 ổ bánh mì, nạp năng lượng cho các SUNDAYs trước khi buổi diễn bắt đầu.

Dù concert sẽ được tổ chức ở khu vực sân Bắc VEC, nhưng SUNDAYs cũng không ngại đầu tư khi thuê trọn dàn LED của địa điểm này để HIEUTHUHAI được xuất hiện. 12 màn hình LED bao trọn Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ biến nơi đây thành sân chơi riêng của những người yêu mến HIEUTHUHAI vào ngày 1/11.

Thông thường, các hoạt động support của FC nhằm hâm nóng bầu không khí cho khán giả trước thềm concert. SUNDAYs lại muốn tạo ra một hoạt động có thể trực tiếp tạo động lực cho HIEUTHUHAI.

Các SUNDAYs muốn gửi gắm đến HIEUTHUHAI rằng hành trình tuy dài và vất vả nhưng anh sẽ không phải đi một mình.

Nam rapper từng tâm sự muốn dừng lại con đường nghệ thuật của mình vào năm 2024 vì gặp quá nhiều áp lực trong D-2 của chuỗi concert. Vì vậy, FC của anh đã tổ chức một hoạt động ngay trong đêm diễn mang tên Lời hồi đáp. Sau khi ca khúc Anh Nên Đi Khỏi Đây kết thúc, BTC sẽ phát thêm một đoạn nhạc dạo, hàng ngàn khán giả có mặt tại VEC sẽ cùng hòa ca theo lời bài hát trên lyric cards hoặc màn hình LED để gửi gắm sự ủng hộ và niềm yêu thương đến với HIEUTHUHAI.

Năm 2024 là điểm khởi đầu cho một giai đoạn thành công của HIEUTHUHAI, nhưng cũng là năm mà nam rapper từng muốn dừng bước vì áp lực.