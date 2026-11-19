UBND tỉnh Thái Nguyên vừa quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Thành Công (Khu số 4), xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, sau khi doanh nghiệp được lựa chọn vi phạm các cam kết trong quá trình thực hiện dự án.

Theo quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư Suncorp Holdings là đơn vị được lựa chọn thực hiện Dự án Khu đô thị Thành Công (Khu số 4). Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng cũng như các quy định tại hồ sơ mời thầu, dẫn đến việc bị tịch thu tiền bảo lãnh dự thầu.

Suncorp Holdings bị hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Thành Công tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa).

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt trước đó đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Suncorp Holdings.

Việc hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư đồng nghĩa với việc quá trình triển khai dự án cần được xem xét, xử lý các bước tiếp theo theo quy định, trong đó có phương án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới.

Dự án Khu đô thị Thành Công (Khu số 4) có quy mô khoảng 37,7 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.250 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là hình thành khu đô thị có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch, khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng thời mở rộng không gian phát triển dân cư và đô thị tại địa phương.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án có thời gian thực hiện đến quý 3/2030.