Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Moskva

Đây là đường bay đầu tiên của SPA kết nối trực tiếp Phú Quốc với châu Âu, mở thêm cửa ngõ đón khách quốc tế đường dài trong bối cảnh lượng khách Nga đến Việt Nam tăng trưởng mạnh.

Trước đó, chuyến bay chiều đi 9G201 cất cánh từ Phú Quốc (PQC) lúc 16h20 ngày 13/11, hạ cánh tại sân bay Sheremetyevo (SVO - Moskva) lúc 23h5 cùng ngày. Ở chiều ngược lại, chuyến 9G200 khởi hành từ Moskva lúc 1h5 và đến Phú Quốc lúc 14h50 ngày 14/11 (giờ địa phương).

Hai điểm đến cách nhau hơn 7.000 km được kết nối bằng hành trình bay thẳng khoảng 10 giờ.

Du khách Nga đặt chân xuống sân bay Phú Quốc chiều 14/11.

Moskva cũng là đường bay quốc tế đầu tiên của tàu bay thân rộng Airbus A330 trong đội bay SPA, sau hơn một tháng khai thác trên đường bay trục Hà Nội - TP.HCM.

Với ba hạng dịch vụ thương gia, phổ thông cao cấp và phổ thông, A330 mang đến không gian rộng rãi, tiện nghi cho những hành trình dài. Đường bay hiện khai thác 4 chuyến mỗi tuần, SPA dự kiến tăng lên 6 chuyến từ đầu năm 2027.

Hàng loạt chuyến bay từ Nga đến Phú Quốc trong mùa đông

Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 1,13 triệu lượt khách Nga, tăng 161% so với cùng kỳ và vượt tổng lượng khách Nga của cả năm 2025 (689.714 lượt).

Việt Nam hiện dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng khách Nga trong nhóm các điểm đến đại chúng. Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga dự báo cả năm 2026, con số này có thể đạt mức kỷ lục 1,5 triệu lượt.

Phú Quốc là một trong những điểm đến hưởng lợi rõ nét từ xu hướng này. Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong 10 tháng đầu năm 2026, 262 chuyến bay thẳng từ Nga đưa 121.518 lượt khách Nga đến đảo, chưa kể khách đến qua các chuyến bay nội địa. Các tập đoàn lữ hành lớn của Nga cũng ghi nhận Phú Quốc đang dẫn đầu Việt Nam về lượng đặt phòng mùa đông.

Hành khách check in chuyến bay tại sân bay Sheremetyevo.

Nhu cầu ấy thể hiện rõ qua mật độ bay. Từ cuối tháng 9, các doanh nghiệp lữ hành lớn của Nga đã triển khai nhiều chuỗi bay thuê chuyến đến Phú Quốc từ Moskva, Krasnoyarsk, Novosibirsk và các thành phố khác. Các đường bay thường lệ cũng từng bước được bổ sung.

Đường bay PQC - SVO là mảnh ghép tiếp theo trong chiến lược dài hạn của SPA, góp phần đưa Phú Quốc trở thành tâm điểm kết nối hàng không trực tiếp với Nga và Trung Á.

Sau Almaty (Kazakhstan), đường bay khai trương ngày 25/10, với gần 200 du khách, và Moskva, hãng dự kiến khai thác đường bay tới thủ đô Kazakhstan - Astana vào tháng 12/2026, đồng thời xúc tiến kết nối với Saint Petersburg, Vladivostok và các đô thị trọng điểm khác của Nga.

Việc phát triển mạng bay thường lệ tới các thị trường nguồn có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày sẽ giúp Phú Quốc mở rộng nguồn khách quốc tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng du lịch ổn định và bền vững quanh năm.

Moskva là đường bay quốc tế đầu tiên của tàu bay thân rộng Airbus A330 trong đội bay SPA

Đường bay mới được phát triển song hành với hạ tầng hàng không đang được đầu tư tại Phú Quốc. Đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã đi vào khai thác từ cuối tháng 10/2026; nhà ga T2 dự kiến hoàn thành trước thềm APEC 2027.

Năng lực khai thác hàng không, hạ tầng sân bay và hệ sinh thái du lịch cùng phát triển đồng bộ, tạo điều kiện để SPA mở rộng kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế. Từ lựa chọn bay thẳng cho du khách Nga, đường bay SVO - PQC là một bước trong chiến lược đưa đảo Ngọc trở thành cửa ngõ quốc tế mới của Việt Nam.