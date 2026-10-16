Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng đến Thượng Hải

Đường bay thẳng Thượng Hải – TP HCM được khai thác hằng ngày. Ảnh: Sun Group.

Từ ngày 15/10/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) khai thác đường bay thẳng Thượng Hải – TP HCM với tần suất hằng ngày. Đây là đường bay thứ hai của hãng kết nối Việt Nam với Trung Quốc, sau các đường bay đến Thành Đô được đưa vào khai thác trong tháng 7 và tháng 8.

Theo lịch khai thác, chuyến bay 9G634 khởi hành từ TP HCM lúc 23h40 ngày 15/10, hạ cánh tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải, lúc 4h40 ngày 16/10. Ở chiều ngược lại, chuyến bay 9G635 cất cánh từ Thượng Hải lúc 5h40 và đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 9h05 cùng ngày. Các khung giờ được tính theo giờ địa phương.

Nhân dịp khai thác đường bay mới, SPA triển khai chương trình ưu đãi vé mang tên “Explore Shanghai”. Theo thông tin từ hãng, giá vé một chiều từ khoảng 2 triệu đồng áp dụng cho hành trình đến hết tháng 10/2026; mức giá từ 2,7 triệu đồng được áp dụng theo điều kiện chương trình. Thời gian đặt vé từ ngày 29/9 đến ngày 29/10/2026 qua website và ứng dụng của hãng.

SPA cũng cho biết đã tích hợp các phương thức thanh toán phổ biến tại Trung Quốc, gồm WeChat Pay, Alipay và UnionPay, trên các nền tảng trực tuyến của hãng.

Dự kiến mở thêm đường bay đến Trung Quốc

Trong kế hoạch phát triển mạng bay, SPA dự kiến mở thêm các đường bay từ Hà Nội và Phú Quốc đến Thượng Hải. Hãng cũng đang nghiên cứu khả năng khai thác các đường bay kết nối Hà Nội, TP HCM và Phú Quốc với Thâm Quyến, Bắc Kinh và Trùng Khánh.

Sun PhuQuoc Airways đã đón tàu bay A330 đầu tiên vào tháng 9/2026. Ảnh: Sun Group.

Về đội bay, SPA hiện sử dụng các dòng Airbus A320/A321, A321LR và A330. Chiếc Airbus A330 đầu tiên của hãng, mang số hiệu VN-A969, gia nhập đội bay ngày 22/9 và bắt đầu khai thác thương mại từ đầu tháng 10/2026.

Tháng 2/2026, hãng ký đơn đặt hàng 40 máy bay Boeing 787-9. Theo kế hoạch được công bố, SPA đặt mục tiêu nâng quy mô đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, trong đó có 5 chiếc A330, và hướng tới 100 chiếc vào năm 2030.

SPA kỳ vọng việc bổ sung tần suất và điểm đến, trên nền tảng năng lực đội tàu được mở rộng, sẽ tạo thêm cơ hội phát triển dòng khách giao thương và du lịch, đồng thời góp phần tăng cường kết nối Việt Nam - Trung Quốc.

Kỳ Anh