Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng đầu tiên tới Ấn Độ, giá vé chỉ từ 2.619.000 đồng

Đón dòng khách Ấn Độ tới Đảo Ngọc

Năm 2025, Phú Quốc đónkhoảng 150.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 328% so với năm trước, dù chưa có đườngbay thẳng. Trên phạm vi cả nước, Việt Nam đón 746.000 lượt khách từ thị trườngnày, đưa Ấn Độ lên vị trí thứ 6 trong nhóm 10 thị trường gửi khách quốc tế lớnnhất. Với đường bay mới của SPA, du khách Ấn Độ có thểđến thẳng Đảo Ngọc mà không phải nối chuyến qua một điểm trung gian, dành trọnthời gian cho kỳ nghỉ.

Vé được mở bán từ ngày 16/10, với giá từ 2.619.000 đồng/chiều

Chuyến bay 9G315 rời Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 19h35 và hạ cánh tại Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, Ahmedabad, lúc 23h30 (giờ địa phương). Chiều ngược lại, chuyến 9G314 khởi hành lúc 01h00 và đến Phú Quốc lúc 07h15. Các chuyến bay được lên lịch vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần. Từ đầu tháng 2/2027, hãng sẽ tăng tần suất lên 7 chuyến mỗi tuần. Với giờ đến vào sáng sớm, du khách từ Ahmedabad có thể bắt đầu ngày đầu tiên tại Phú Quốc ngay sau khi hạ cánh.

Trên đường bay này, SPA khai thác tàu bay Airbus A321neo với dịch vụ đầy đủ, trong đó suất ăn và đồ uống được chuẩn bị riêng cho hành khách Ấn Độ. Thực đơn tôn trọng văn hóa và tín ngưỡng của du khách: không sử dụng thịt bò, thịt lợn, các món mặn chỉ chế biến từ thịt gà hoặc cá, bên cạnh lựa chọn món chay và suất ăn Halal theo yêu cầu.

Sun PhuQuoc Airways đưa tinh thần “Resort in the Sky” lên mỗi hành trình

Tinh thần “Resort in the Sky” hiện diện trong từng chi tiết của khoang, từ hương thơm đặc trưng La Festa, vốn được phát triển cho khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, đến hệ thống giải trí không dây. Giá vé đã bao gồm 23 kg hành lý ký gửi và 7 kg hành lý xách tay, để hành khách bắt đầu kỳ nghỉ mà không phải bận tâm thêm chi phí.

Vé chặng Phú Quốc - Ahmedabad có giá từ 2.619.000 đồng/chiều; chiều Ahmedabad - Phú Quốc từ 9.596 INR/chiều, đã bao gồm thuế, phí. Mức giá này áp dụng cho bốn chuyến bay đầu tiên theo từng chiều. Từ ngày 16/10 đến hết ngày 16/11/2026, hành khách đặt vé qua website hoặc ứng dụng của hãng được giảm thêm 20% giá vé cơ bản cho hành trình bay đến hết ngày 31/12/2026. Hành khách còn được tặng gói “Phu Quoc - Your Ultimate Escape”, gồm vé cáp treo Sun World Hon Thom, lối đi ưu tiên WOW Pass và ưu đãi lên tới 30% cho các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi thuộc hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc.

Hai chiều khám phá

Với du khách Ấn Độ, Phú Quốc có thể là cửa ngõ cho hành trình rộng hơn tại Việt Nam. Từ Đảo Ngọc, mạng bay của SPA kết nối tới Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Vân Đồn và Hải Phòng, để chuyến đi mở rộng từ kỳ nghỉ biển sang khám phá đô thị và trải nghiệm văn hóa.

Đền Swaminarayan tại thành phố Ahmedabad. Ảnh: Shutterstock

Ở chiều ngược lại, Ahmedabad cũng có những lý do riêng để mở ra hành trình khám phá Ấn Độ của người Việt. Là thành phố lớn nhất bang Gujarat, Ahmedabad giữ vai trò quan trọng trong hoạt động công nghiệp và thương mại tại miền Tây Ấn Độ. Thành phố còn lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa, lịch sử, nổi bật là khu phố cổ được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới năm 2017, Ashram Sabarmati gắn với Mahatma Gandhi và nền ẩm thực đặc trưng của Gujarat. Đường bay thẳng mở thêm cơ hội để du khách Việt tiếp cận một điểm đến còn mới mẻ trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ahmedabad là bước khởi đầu trong kế hoạch phát triển thị trường Ấn Độ của SPA. Trong quý I/2027, hãng đặt mục tiêu mở thêm đường bay tới các thành phố khác của quốc gia Nam Á này. Đội tàu của hãng dự kiến đạt 33 chiếc vào cuối năm 2026 và 58 chiếc vào cuối năm 2027, với số tàu thân rộng Airbus A330 tăng từ 5 lên 8 chiếc. Trên nền tảng đó, SPA tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, vừa đưa thêm du khách đến Phú Quốc, vừa mang đến thêm lựa chọn để người Việt khám phá thế giới.