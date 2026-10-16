Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay hàng ngày Thượng Hải - TP.HCM

Thượng Hải trở thành điểm kết nối hằng ngày trong mạng bay Trung Quốc

Sau khi lần lượt đưa vào khai thác các đường bay từ Phú Quốc và TP.HCM đến Thành Đô trong tháng 7 và tháng 8, SPA tiếp tục mở rộng mạng bay tại Trung Quốc với đường bay thẳng Thượng Hải - TP.HCM. Nếu Thành Đô giúp hãng tiếp cận thị trường phía Tây Trung Quốc, Thượng Hải bổ sung khả năng kết nối với một trong những trung tâm tài chính, thương mại lớn nhất của quốc gia này.

Những hành khách đầu tiên của chặng bay chụp hình kỷ niệm.

Đêm 15.10, chuyến bay 9G634 khởi hành từ TP.HCM lúc 23h40 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải, lúc 4h40 ngày 16.10. Chuyến bay chiều về 9G635 cất cánh lúc 5h40 và hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 9h05 cùng ngày, theo giờ địa phương. Đường bay được khai thác hằng ngày, tạo thêm lựa chọn di chuyển thường xuyên giữa hai thành phố.

Đường bay được khai thác hằng ngày, tạo thêm lựa chọn di chuyển thường xuyên giữa hai thành phố.

Với khung giờ bay này, hành khách có thể chủ động sắp xếp lịch trình công tác hoặc du lịch, đồng thời thuận tiện lên kế hoạch cho các hành trình tiếp theo tại Việt Nam. Đối với thị trường Trung Quốc, việc tăng cường kết nối trực tiếp với TP.HCM cũng góp phần mở rộng lựa chọn tiếp cận Việt Nam thông qua mạng bay của SPA.

Nhân dịp khai thác đường bay mới, SPA triển khai chương trình ưu đãi “Explore Shanghai”, dành cho hành khách có nhu cầu khám phá thành phố trong mùa thu và cuối năm. Giá vé một chiều từ 2.172.000 đồng áp dụng cho hành trình đến hết tháng 10.2026; mức giá từ 2.720.000 đồng áp dụng theo điều kiện chương trình.

Hành khách đặt vé từ ngày 29.9 đến 29.10.2026 qua website và ứng dụng của hãng.

Hành khách nhận quà chào mừng từ Sun PhuQuoc Airways.

Nhằm tạo thuận lợi cho hành khách Trung Quốc, SPA đã tối ưu website, ứng dụng và tích hợp các phương thức thanh toán phổ biến tại thị trường này, gồm WeChat Pay, Alipay và UnionPay. Hành khách có thể đặt vé, thanh toán và làm thủ tục trực tuyến trên các nền tảng của hãng.

Mạng bay mở rộng trên đội tàu nhiều lớp

Trong giai đoạn tiếp theo, SPA dự kiến phát triển thêm các đường bay từ Hà Nội và Phú Quốc tới Thượng Hải. Hãng cũng đang nghiên cứu khả năng kết nối Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc với các thị trường như Thâm Quyến, Bắc Kinh và Trùng Khánh.

Các kế hoạch này hướng tới mở rộng mạng bay theo nhu cầu thị trường, tăng kết nối giữa những trung tâm nguồn khách của Trung Quốc với các điểm đến tại Việt Nam.

Sun PhuQuoc Airways đã đón tàu bay A330 đầu tiên vào tháng 9.2026.

Nền tảng cho kế hoạch này là đội tàu được phát triển theo từng lớp năng lực. Bên cạnh A320/A321 phục vụ mạng bay nội địa và khu vực, A321LR mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường tầm trung. Chiếc Airbus A330 thân rộng đầu tiên, số hiệu VN-A969, gia nhập đội bay ngày 22.9 và khai thác thương mại từ đầu tháng 10.

Dòng tàu bay này bổ sung năng lực cho các đường bay quốc tế xa hơn và giúp hãng linh hoạt phân bổ sức chứa theo nhu cầu từng thị trường. Đơn hàng 40 chiếc Boeing 787-9 ký kết tháng 2.2026 sẽ là trụ cột cho mạng bay đường dài trong giai đoạn tiếp theo. Hãng dự kiến đạt 33 tàu bay vào cuối năm 2026, trong đó có 5 chiếc A330, và hướng tới 100 tàu bay vào năm 2030.

Với các đường bay đang khai thác tới Thành Đô và Thượng Hải, cùng kế hoạch mở rộng kết nối tới những thành phố khác của Trung Quốc, SPA từng bước xây dựng mạng bay phù hợp với nhu cầu đi lại giữa hai quốc gia. Việc bổ sung tần suất và điểm đến, trên nền tảng năng lực đội tàu được mở rộng, sẽ tạo thêm cơ hội phát triển dòng khách giao thương và du lịch, đồng thời góp phần tăng cường kết nối Việt Nam - Trung Quốc.