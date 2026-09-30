Sun PhuQuoc Airways được phê chuẩn khai thác Airbus A330, mở rộng vùng bay tới châu Âu

Sun PhuQuoc Airways vừa được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn khai thác Airbus A330. Ảnh: SPA

Theo Cục Hàng không Việt Nam, để được phê chuẩn khai thác A330, SPA phải hoàn tất quá trình kiểm chứng toàn diện về khai thác bay, huấn luyện, kỹ thuật bảo dưỡng, điều phái và dịch vụ mặt đất. Hãng đã nộp hồ sơ từ ngày 16-4-2026, đồng thời hoàn thiện hệ thống tài liệu, huấn luyện nhân sự và thực hiện các bước kiểm tra, kiểm chứng theo yêu cầu, từ thực hành thoát hiểm đến các chuyến bay chứng minh.

Kết quả thẩm định cho thấy hệ thống tài liệu, năng lực tổ chức thực hiện và mức độ tuân thủ của hãng đáp ứng yêu cầu khai thác tàu bay thân rộng.

SPA được cấp AOC ngày 25-9-2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 1-11-2025. Sau một năm hoạt động, hãng đã được phê chuẩn khai thác tới hơn 10 điểm đến quốc tế tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Trung Á, phục vụ gần 3,4 triệu lượt hành khách.

SPA vừa tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên thuộc sở hữu, số hiệu VN-A969, trong kế hoạch đưa 8 tàu A330 vào đội bay đến tháng 4-2027. Tàu bay dự kiến khai thác thương mại từ ngày 3-10-2026 trên đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trước khi chuyển sang các đường bay quốc tế.

Theo kế hoạch, từ ngày 13-11-2026, A330 sẽ khai thác đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Moscow, mở đầu cho mạng kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới Nga.

Việc được mở rộng vùng khai thác tới châu Âu tạo điều kiện để SPA nghiên cứu các đường bay tới Trung Âu, trong đó có Praha (Cộng hòa Séc), đồng thời mở rộng khả năng khai thác tới Trung Á với các điểm đến như Almaty và Astana (Kazakhstan).

Hãng cũng dự kiến đưa A330 vào khai thác các đường bay tới Nhật Bản từ tháng 1-2027 và Australia từ tháng 5-2027. Trong giai đoạn tiếp theo, Boeing 787-9 Dreamliner dự kiến gia nhập đội bay, bổ sung năng lực khai thác các đường bay có cự ly xa hơn.

Việc bổ sung tàu bay thân rộng được SPA xác định là bước phát triển mới trong cấu trúc đội bay, tạo thêm khả năng mở rộng các đường bay thẳng từ Phú Quốc tới những thị trường xa, trong bối cảnh đảo Ngọc chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới và hướng tới APEC 2027.