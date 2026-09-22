Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thân rộng đầu tiên

Sun PhuQuoc Airways chính thức tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên.

Chiều 22-9, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang), Sun PhuQuoc Airways chính thức tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên trong tổng số 8 tàu bay thân rộng dự kiến được hãng đưa vào đội bay từ tháng 9-2026 đến tháng 4-2027.

Việc bổ sung A330 nâng quy mô đội bay dự kiến lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào cuối năm 2027, 100 chiếc vào năm 2030 và 200 chiếc vào năm 2035.

Các đại biểu tặng hoa tổ bay điều khiển chiếc tàu bay thân rộng A330 đầu tiên của Sun Phuquoc Airways hạ cánh xuống Phú Quốc.

Với tầm bay tới 13.450km, A330 được định hướng khai thác các đường bay quốc tế dài hơn, mở rộng kết nối Phú Quốc với các thị trường như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và xa hơn là một số điểm đến tại châu Âu.

Theo định hướng đội bay, Airbus A320/A321 là dòng tàu bay chủ lực trên mạng nội địa; A321LR phục vụ các đường bay quốc tế tầm trung, còn A330 đảm nhiệm các hành trình xa hơn. Về dài hạn, Boeing 787-9 Dreamliner được kỳ vọng mở rộng năng lực khai thác các đường bay liên lục địa.

Việc mở rộng đội bay được triển khai trong bối cảnh hạ tầng hàng không Phú Quốc đang được đầu tư để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027. Trọng tâm là dự án Nhà ga T2 cùng các công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư khoảng 58.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 4-2027. Giai đoạn 1 của dự án hướng tới công suất phục vụ khoảng 20 triệu lượt khách mỗi năm.

Phối cảnh Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Trước mắt, Nhà ga T1 cũng được mở rộng, nâng cấp với tổng vốn khoảng 500 tỷ đồng, đưa công suất phục vụ từ 6 triệu lên khoảng 9 triệu lượt khách/năm. Diện tích sàn nhà ga tăng từ 39.270m² lên 49.726m²; hệ thống quầy làm thủ tục, khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh, soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý cũng được bổ sung, nâng công suất khai thác trong giai đoạn cao điểm.

Cùng với mở rộng công suất, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được tăng cường ứng dụng công nghệ. Từ ngày 1-1-2026, các hạng mục như Wi-Fi toàn nhà ga, mạng 4G/5G, hệ thống thông tin chuyến bay, thu phí điện tử không dừng và ứng dụng sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt được triển khai.

Việc đưa A330 vào khai thác cùng với nâng cấp hạ tầng được kỳ vọng bổ sung năng lực kết nối, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của Phú Quốc và phục vụ các yêu cầu mới trong giai đoạn chuẩn bị APEC 2027.