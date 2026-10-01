Sun PhuQuoc Airways bổ sung Airbus A330, mở rộng vùng khai thác quốc tế

Sun PhuQuoc Airways được phê chuẩn khai thác Airbus A330. (Ảnh: SPA)

Cục Hàng không Việt Nam vừa phê chuẩn cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways - SPA) khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330, đồng thời mở rộng vùng khai thác tới châu Âu.

SPA nộp hồ sơ xin phê chuẩn khai thác A330 từ ngày 16/4/2026. Trong quá trình thẩm định, hãng hoàn thiện hệ thống tài liệu khai thác, chương trình huấn luyện, công tác kỹ thuật bảo dưỡng, điều phái và dịch vụ mặt đất, đồng thời thực hiện các bước kiểm tra, kiểm chứng theo yêu cầu của nhà chức trách.

Quy trình phê chuẩn được hoàn tất trong chưa đầy 6 tháng, khoảng một năm sau khi SPA được cấp Chứng chỉ Nhà khai thác tàu bay (AOC) ngày 25/9/2025.

SPA bắt đầu khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên từ ngày 1/11/2025. Đến nay, hãng được phê chuẩn khai thác tới hơn 10 điểm đến quốc tế tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Trung Á, đồng thời cho biết đã vận chuyển gần 3,4 triệu lượt hành khách.

Ngày 22/9/2026, SPA tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên mang số hiệu VN-A969. Theo kế hoạch, hãng dự kiến đưa 8 chiếc A330 vào đội tàu bay đến tháng 4/2027.

Chiếc A330 đầu tiên dự kiến khai thác thương mại từ ngày 3/10/2026 trên đường bay Hà Nội - TP.HCM, trước khi được đưa vào các đường bay quốc tế. Từ ngày 13/11/2026, dòng tàu bay này dự kiến được sử dụng trên đường bay Phú Quốc - Moscow.

Cùng với vùng khai thác được phê chuẩn tới châu Âu, SPA đang nghiên cứu các đường bay tới Trung Âu, trong đó có Praha (Cộng hòa Séc), cùng một số điểm đến tại Trung Á như Almaty và Astana (Kazakhstan). Hãng cũng dự kiến đưa A330 vào các đường bay tới Nhật Bản từ tháng 1/2027 và Australia từ tháng 5/2027.

Tính đến ngày 15/9/2026, SPA có 20 tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, gồm 4 Airbus A320 và 16 Airbus A321. Sau khi tiếp nhận chiếc A330 ngày 22/9, đội tàu bay của hãng tăng lên 21 chiếc.