Cụ thể, theo hợp đồng chuyển nhượng dự án, dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội đã được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chuyển giao cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Đại diện Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời cho biết, sau khi tiếp nhận phần xây dựng dang dở từ đơn vị cũ, hiện công ty đang rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo phù hợp, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Việc chuyển giao thành công đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho dự án, với kỳ vọng tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ phía tây bắc Thủ đô.

Dự án VietinBank Tower đình trệ 16 năm nay. Ảnh: H.H.

Nằm tại lô đất TM01 khu đô thị mới Ciputra (gần cầu Thăng Long), VietinBank Tower là một trong những dự án nổi tiếng nhất thị trường bất động sản Hà Nội vì lịch sử "phơi mưa, phơi nắng" suốt 16 năm trời.

Dự án này có tên đầy đủ là "Toà nhà trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam", được đại hội đồng cổ đông của VietinBank thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng tại phiên họp thường niên năm 2013. Tại thời điểm đó, dự án có tổng mức đầu tư 10.267 tỷ đồng, quy mô 29.923 m2 đất, gồm 2 toà tháp cao 48 tầng và 68 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 244.776 m2 (với phần nổi) và 105.068 m2 (với phần hầm).

Được chính thức thông qua vào năm 2013, nhưng trên thực tế, VietinBank đã rót tiền vào dự án này từ năm 2010. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2010 của nhà băng này ghi nhận khoản giải ngân 226 tỷ đồng cho dự án. Năm 2011, số tiền giải ngân tăng lên 433 tỷ đồng, trở thành khoản đầu tư xây dựng lớn nhất năm.

Năm 2012, VietinBank thay đổi cách phân loại chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Thay vì thuyết minh chi tiết từng dự án, ngân hàng đổi sang ghi tổng chi phí đầu tư xây dựng các công trình theo khu vực (Bắc - Trung - Nam). Khoản đầu tư các công trình tại miền Bắc (bao gồm VietinBank Tower) ghi nhận giá trị 1.641 tỷ đồng.

Kể từ đây, VietinBank duy trì cách phân loại này nên không tách riêng khoản giải ngân thực sự cho dự án VietinBank Tower. Dù vậy, giá trị mục đầu tư các công trình tại miền Bắc (bao gồm VietinBank Tower) vẫn tăng trong nhiều năm.

Cụ thể, từ năm 2013 đến năm 2025, giá trị đầu tư các công trình tại miền Bắc tăng từ 2.829 tỷ đồng lên 5.443 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn tăng mạnh nhất là 2013-2016 với tốc độ tăng trưởng hàng chục % mỗi năm: năm 2013 tăng 72% (đạt 2.829 tỷ đồng), năm 2014 tăng 19% (đạt 3.376 tỷ đồng, sau hiệu chỉnh lên 3.480 tỷ đồng), năm 2015 tăng 28% (đạt 4.954 tỷ đồng), năm 2016 tăng 11% (đạt 4.954 tỷ đồng).

Từ năm 2017 trở đi, giá trị đầu tư các công trình tại miền Bắc tăng "nhỏ giọt", phổ biến 1-2%/năm, cao nhất là 4% vào năm 2018 và thấp nhất là 0,4% vào năm 2025. Thậm chí vào năm 2017 và năm 2020, giá trị đầu tư còn suy giảm vài chục tỷ đồng so với năm liền kề trước đó.

Xu hướng này cho thấy quy mô đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh đã gần như chững lại. Đến ngày 30/6/2026, khoản mục đầu tư các công trình tại miền Bắc đạt 5.508 tỷ đồng, chỉ tăng 1,2% so với cuối năm 2025.

Tuy nhiên, do VietinBank không thuyết minh riêng khoản đầu tư vào VietinBank Tower, chưa thể xác định chính xác số vốn ngân hàng đã rót vào dự án qua từng năm. Vì vậy, con số 5.508 tỷ đồng cũng không thể được xem là giá trị vốn đầu tư riêng của VietinBank Tower.

Thống kê của VietTimes cho thấy có ít nhất 3 đơn vị đã đưa ra dự đoán về lợi nhuận thương vụ. Cụ thể, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng VietinBank có thể ghi nhận 5.000 tỷ đồng lợi nhuận nếu chuyển nhượng dự án với giá tương đương tổng vốn đầu tư ban đầu.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng đồng quan điểm khi nhận định VietinBank có thể đạt được lợi nhuận 5.000 tỷ đồng từ việc bán dự án.

Trong khi đó, Chứng khoán KAFI thận trọng hơn khi ước tính lợi nhuận trước thuế của thương vụ vào khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng (khoảng 1.600-2.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). "Do dự án dở dang lâu năm, nhiều khả năng sẽ được bán với giá chiết khấu, nhưng ở mức cao nhờ giá trị dự án", KAFI giải thích.