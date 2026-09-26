Sun Group tìm hướng khai thác không gian di sản và sông Hương

Mở rộng không gian, đa dạng sản phẩm du lịch

Sáng 25/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group do ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung, làm trưởng đoàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị của TP Huế giới thiệu một số khu vực có tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, trong đó có các khu vực ven biển để Sun Group tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Các thông tin về vị trí, điều kiện kết nối và định hướng phát triển từng khu vực được trao đổi, giúp Tập đoàn có cơ sở lựa chọn địa điểm để tiếp tục khảo sát thực địa.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu tiềm năng phát huy giá trị các không gian di sản như Hổ Quyền, điện Kiến Trung, Cung An Định và Trấn Bình Đài. Thành phố gợi mở việc ứng dụng công nghệ chiếu sáng, tổ chức các chương trình trình diễn, xây dựng không gian giới thiệu, trưng bày và phát triển dịch vụ trải nghiệm phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa của từng địa điểm.

Qua đó, việc nghiên cứu các sản phẩm mới được kỳ vọng tạo thêm cách tiếp cận di sản, đồng thời đa dạng hóa trải nghiệm cho người dân và du khách.

Gợi mở hướng khai thác sông Hương

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Huế có không gian phát triển, cảnh quan thiên nhiên cùng bề dày lịch sử, văn hóa. Đây là những lợi thế cần được phát huy để hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang nét riêng và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách.

Theo lãnh đạo TP Huế, việc liên kết Huế với Đà Nẵng và Quảng Trị có thể góp phần hình thành trục du lịch di sản đặc sắc của miền Trung. Liên kết vùng cần được cụ thể hóa bằng các tuyến, điểm và sản phẩm kết nối thế mạnh của từng địa phương, tạo điều kiện để du khách khám phá nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh gợi mở những những lợi thế riêng của Huế để Sun Group nghiên cứu, đầu tư.

Đáng chú ý, đối với sông Hương, Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị Sun Group quan tâm nghiên cứu tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ trên mặt nước, dọc hai bên bờ và tại những điểm kết nối với Kinh thành Huế, các di tích.

Thành phố đang định hướng phát triển hệ thống bến thuyền, hoạt động du lịch và vui chơi giải trí trên sông cả ban ngày lẫn ban đêm. Các ý tưởng về dịch vụ trên sông, không gian ven sông và ứng dụng công nghệ ánh sáng phù hợp cũng được gợi mở nhằm phát huy cảnh quan sông Hương, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm và góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Sun Group tiếp tục khảo sát, nghiên cứu đầu tư

Đánh giá Sun Group là nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ, Chủ tịch UBND TP Huế mong muốn Tập đoàn nghiên cứu những thế mạnh và địa điểm được giới thiệu, từ đó đề xuất các ý tưởng phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung, chia sẻ những đánh giá ban đầu về cảnh quan, di sản và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch của Huế, trong đó có khu vực Chân Mây - Lăng Cô.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Huế có điều kiện để hình thành thêm các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Sun Group sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin, khảo sát thực địa tại những địa điểm được giới thiệu để có cơ sở đề xuất hướng nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp với Sun Group trong quá trình tìm hiểu và khảo sát thực địa.

Sau bước khảo sát, TP Huế và Sun Group sẽ tiếp tục làm việc để trao đổi cụ thể hơn về những địa điểm, ý tưởng mà Tập đoàn quan tâm nghiên cứu.