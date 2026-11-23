Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm sáng 23/11, ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho rằng việc công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM là sự kiện trọng đại, mang dấu ấn đặc biệt cho sự phát triển của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Sun Group cùng cộng đồng doanh nghiệp đang dốc sức đầu tư vào nhiều lĩnh vực của TP.HCM, đánh giá cao và khẳng định đây sẽ là bước phát triển vượt bậc cho TP.HCM. Ông tin tưởng với tầm nhìn mới, TP.HCM trong thời gian tới sẽ là đô thị đáng sống, xứng tầm như những đô thị trong khu vực.

Phó Chủ tịch Sun Group - ông Trần Minh Sơn cam kết doanh nghiệp sẽ dồn lực đầu tư vào nhiều nhóm lĩnh vực trọng tâm phát triển của TP.HCM. (Ảnh: K.Thái)

Doanh nghiệp này cam kết đầu tư vào TP.HCM ở 5 nhóm lĩnh vực.

Trong đó, lĩnh vực đang tập trung mạnh và sẽ tiếp tục tham gia phát triển là hạ tầng chiến lược, để gia tăng kết nối, tạo bệ phóng tăng trưởng cho TP.HCM.

“Chúng tôi cam kết phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực tham gia phát triển các công trình hạ tầng chiến lược như các tuyến đường sắt đô thị, trục đại lộ ven sông Sài Gòn, hệ thống cầu cảng, góp phần hình thành hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối các khu vực của TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận, tạo ra nhiều vùng, mở rộng không gian phát triển cho TP.HCM”, ông Sơn cho biết.

Nhóm thứ 2 đại diện doanh nghiệp này cam kết tập trung nguồn lực, kinh nghiệm để đầu tư mạnh là các tổ hợp thể thao, giải trí quy mô lớn, hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa thành động lực phát triển mới của TP.HCM.

Doanh nghiệp cho biết sẽ dồn lực kiến tạo những tổ hợp thể thao giải trí chất lượng cao. Trong đó, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc là dự án trọng điểm, được phát triển theo định hướng này.

Theo quy hoạch thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm, TP.HCM có 10 vùng phát triển.

Song song đó, doanh nghiệp chia sẻ mong muốn phát huy kinh nghiệm đầu tư, tổ chức các show diễn trình diễn về lễ hội, như các lễ hội giải trí - thể thao, pháo hoa và các sản phẩm nghệ thuật hàn lâm, góp phần đưa TP.HCM thành siêu đô thị có dịch vụ giải trí, thể thao mang tầm vóc quốc tế.

Ở nhóm thứ 3 là phát triển du lịch các dịch vụ chất lượng cao. Tập đoàn này cho biết có sẵn nguồn lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ cao cấp. Và đã sẵn sàng cùng TP.HCM xây dựng những sản phẩm, điểm đến có sức cạnh tranh, hướng đến việc gia tăng sức hấp dẫn của Thành phố, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Mục tiêu này cũng đồng thời tạo thêm nhiều việc làm, tăng cơ hội kinh doanh và động lực tăng trưởng cho du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Nhóm thứ 4 là đầu tư phát triển các khu đô thị hiện đại gắn với giao thông công cộng (TOD), cam kết đồng hành nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cùng với đó là cam kết đầu tư cho hạ tầng xã hội và các công trình vì cộng đồng.

“Bên cạnh các công trình tạo động lực tăng trưởng, chúng tôi cam kết dành sự quan tâm và nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự phù hợp cho các dự án phục vụ cho lợi ích cộng đồng, như công viên, quảng trường, không gian sinh hoạt cộng đồng cũng như các dự án chỉnh trang đô thị.

Cam kết đồng hành của chúng tôi với triết lý: Giá trị cuối cùng của bản quy hoạch, của các dự án phải được đo bằng những thay đổi tích cực cho đời sống của người dân, để mỗi người dân đều được thụ hưởng từ sự tiến bộ này”, ông Sơn khẳng định.

Phối cảnh Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc đã được Sun Group khởi công tháng 1/2026.

Theo Phó Chủ tịch Sun Group, với quy hoạch thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của TP.HCM, cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chúng của TP.HCM. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng mong muốn được sự quan tâm, thấu hiểu, quyết liệt đồng hành của chính quyền, để doanh nghiệp toàn tâm toàn ý dồn nguồn lực cho đầu tư, phát triển.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc quan hệ Chính phủ - Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, nhìn nhận Quy hoạch đã vạch ra một lộ trình rõ ràng, dài hạn qua nhiều thập kỷ. Và với cộng đồng nhà đầu tư, một tầm nhìn nhất quán và dài hạn góp phần củng cố niềm tin để tiếp tục gắn bó lâu dài với TP.HCM.

Đại diện Intel Việt Nam dẫn chứng 20 năm trước, Intel khởi đầu tại Khu công nghệ cao TP.HCM với vài trăm nhân sự. Nhưng đến nay, Intel Việt Nam đã trở thành một trong các cơ sở lớn nhất toàn cầu của Intel, với tổng vốn đầu tư cam kết 4,1 tỷ USD.

Điều làm được đáng tự hào gần 1.000 kỹ sư, chuyên gia, quản lý người Việt đã trưởng thành. Hàng trăm nhà cung cấp trong nước đã tham gia chuỗi giá trị. Đó là những kết quả của chính sách nhất quán, dài hạn.

Đặc biệt, Quy hoạch với Cực đổi mới sáng tạo phía Đông tập trung vào công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển... cũng là lĩnh vực Intel mong muốn tiếp tục phát triển, đồng hành cùng Chính phủ và TP.HCM.

Theo Quy hoạch tổng thể, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong liên tục 20 năm.

Bà Hương nhấn mạnh Intel cam kết gắn bó lâu dài với TP.HCM với 3 mục tiêu cụ thể. Thứ nhất là nâng tầm vị thế của TP.HCM trong chuỗi bán dẫn toàn cầu và mở rộng cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, để cùng TP.HCM, các trường đại học, viện đào tạo, các đối tác chuẩn bị lực lượng lao động chất lượng cao cho tương lai.

Mục tiêu thứ 3 là thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh, phát triển Thành phố thông minh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

“20 năm trước, Intel đặt niềm tin vào TP.HCM, hôm nay, trước một tầm nhìn lớn lao, niềm tin ấy càng được củng cố. Intel cam kết là đối tác tin cậy, lâu dài của TP.HCM không chỉ cho hôm nay mà cả cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi mong quy hoạch được hiện thực hóa bằng những thành quả cụ thể”, bà Hương chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM, Trung tâm tài chính Quốc tế TP.HCM (VIFC-HCMC) đã công bố thêm 7 thành viên, đánh dấu bước mở rộng hệ sinh thái theo hướng đa dạng hoạt động, từ huy động và kết nối nguồn vốn, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa đến cung cấp dịch vụ tư vấn và giải pháp công nghệ. 7 thành viên mới có vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với tổng vốn dự kiến huy động giai đoạn 2027-2030 là 5 tỷ USD. Các thành viên gồm Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Vietnam International Commodity Exchange Single-member LLC, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Co. Ltd. (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Co. Ltd, và Corvia Technology Co. Ltd. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, VIFC-HCMC công bố 10 thành viên đầu tiên, với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027. Sau 2 đợt công bố thành viên, tổng vốn huy động dự kiến 7,7 tỷ USD.