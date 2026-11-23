Kiến tạo hạ tầng chiến lược, khai mở không gian mới

Tại hội nghị, ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, đã chia sẻ định hướng đồng hành cùng Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đại diện Sun Group, trên cơ sở tầm nhìn quy hoạch dài hạn, doanh nghiệp mong muốn phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để tham gia vào 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group phát biểu tại Hội nghị.

Đầu tiên là hạ tầng chiến lược, lĩnh vực được Sun Group xác định có vai trò mở rộng không gian phát triển và tạo bệ phóng tăng trưởng cho Thành phố. Tập đoàn mong muốn tham gia đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, trục đại lộ ven sông Sài Gòn cùng hệ thống cầu, cảng và những công trình giao thông trọng điểm khác.

Mục tiêu không chỉ là hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối giữa các khu vực của TP.HCM và các tỉnh lân cận, mà còn góp phần khai mở những vùng không gian phát triển mới, tạo điều kiện để các hoạt động kinh tế, đô thị và dịch vụ lan tỏa.

Thúc đẩy động lực phát triển mới từ công nghiệp văn hóa, du lịch đến đô thị hiện đại

Song song với hạ tầng giao thông, Sun Group cam kết đồng hành cùng mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa thành động lực phát triển mới cho thành phố. Theo đó, Tập đoàn cam kết tập trung nguồn lực, kinh nghiệm để kiến tạo các công trình văn hóa tầm cỡ, tổ hợp thể thao và giải trí chất lượng cao. Đáng chú ý, Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc được ông Trần Minh Sơn nhắc tới như một dự án trọng điểm trong định hướng này.

Sun Group sẵn sàng phát huy kinh nghiệm và năng lực tổ chức các show trình diễn đa phương tiện, thể thao mạo hiểm, lễ hội pháo hoa và sản phẩm nghệ thuật hàn lâm để làm phong phú đời sống văn hóa, giải trí của đô thị. Theo đại diện Tập đoàn, đây sẽ là những mảnh ghép góp phần đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị dịch vụ, giải trí và thể thao có sức hấp dẫn quốc tế.

Sun Group được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc tại TP. HCM.

Ở lĩnh vực du lịch và dịch vụ chất lượng cao, Sun Group định hướng phát huy kinh nghiệm trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các dịch vụ cao cấp để cùng Thành phố xây dựng những sản phẩm, điểm đến có khả năng cạnh tranh quốc tế. Định hướng này đặt trọng tâm vào việc kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu của du khách, qua đó tạo thêm việc làm, cơ hội kinh doanh và động lực tăng trưởng cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương.

Lĩnh vực quan trọng tiếp theo được Sun Group đề cập tại hội nghị là phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ, gắn với hệ thống giao thông công cộng. Trong bối cảnh TP.HCM định hình mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, việc phát triển các khu đô thị có sự kết nối chặt chẽ với hạ tầng giao thông sẽ góp phần hình thành những không gian sống, làm việc và dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ quá trình tổ chức lại không gian đô thị theo định hướng dài hạn.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu tại đô thị biển Blanca City.

Quy hoạch thành phố tầm nhìn 100 năm cũng nêu rõ, giai đoạn tới, Thành phố tập trung cải tạo, chỉnh trang và tái thiết các khu vực đô thị hiện hữu; phát triển các cực và trung tâm đô thị mới gắn với lợi thế đặc thù của từng khu vực và hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Hiện tại, Sun Group đã và đang tham gia phát triển các khu đô thị có quy hoạch, kiến trúc đặc sắc, chú trọng cảnh quan sinh thái; hạ tầng đồng bộ và dịch vụ vượt trội. Đánh thức tiềm năng những không gian đô thị đặc biệt như Bình Quới – Thanh Đa, hay đô thị biển Vũng Tàu.

Dành nguồn lực cho dự án phục vụ cộng đồng, đưa TP.HCM thành đô thị đáng sống

Cuối cùng, bên cạnh các dự án tạo động lực tăng trưởng kinh tế, Sun Group khẳng định sẽ tiếp tục dành nguồn lực cho hạ tầng xã hội và những công trình phục vụ lợi ích cộng đồng. Các dự án công viên, quảng trường, không gian sinh hoạt cộng đồng và chỉnh trang đô thị được xác định là những lĩnh vực doanh nghiệp mong muốn tham gia, với mục tiêu để người dân trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ do Sun Group đầu tư nằm giữa 3 mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài, TP.HCM).

Định hướng này cũng được thể hiện qua những dự án Sun Group đã và đang triển khai tại TP.HCM như Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính Thành phố; Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng hay Công viên số 1 Lý Thái Tổ (khánh thành đầu năm 2026), quảng trường Tháp Tam Thắng (Vũng Tàu)…

“Giá trị cuối cùng của mọi quy hoạch và dự án phải được đo bằng những thay đổi tích cực trong đời sống người dân”, ông Trần Minh Sơn nhấn mạnh. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt được Sun Group đặt ra trong định hướng đồng hành cùng TP.HCM để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả từ những sự tiến bộ này.

Tổ chức sáng 23/11 tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM (phường An Khánh), Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của siêu đô thị sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo định hướng quy hoạch, TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực động lực gồm: lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế (Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm); cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp, công nghệ cao và logistics phía Bắc; cực cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng phía Nam; cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

Đến năm 2030, Thành phố hướng tới nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045, TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á. Từ năm 2075 trở đi, Thành phố hướng tới vị thế đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.