Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm diễn ra ngày 23/11, đại diện Tập đoàn Sun Group khẳng định cam kết tham gia đầu tư vào thành phố trên 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm, từ đường sắt đô thị, đại lộ ven sông đến Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Ngày 23/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), nhận định việc công bố quy hoạch tổng thể là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho TP.HCM với những cơ hội tăng trưởng mang tính đột phá.

Theo ông Sơn, quy hoạch mới không chỉ tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thành phố mà còn mở ra nhiều cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tham gia đầu tư, đóng góp nguồn lực và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) phát biểu tại buổi lễ. Nguồn ảnh: HTV9

Đáng chú ý, đại diện Sun Group cho biết tập đoàn cam kết tham gia đầu tư vào TP.HCM trên 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược nhằm tăng cường kết nối và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Cụ thể, Sun Group dự kiến phát huy năng lực tài chính, kinh nghiệm và nguồn lực để tham gia đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng như hệ thống đường sắt đô thị, trục đại lộ ven sông Sài Gòn và các dự án cầu kết nối.

Thông qua những dự án này, tập đoàn kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết giữa các khu vực trong thành phố cũng như với các địa phương lân cận, qua đó hình thành thêm những không gian phát triển kinh tế và đô thị mới.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và giải trí, Sun Group định hướng đầu tư các tổ hợp quy mô lớn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Đặc biệt, tập đoàn xác định Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc là một trong những dự án trọng điểm trong định hướng đầu tư này. Bên cạnh phát triển hạ tầng, Sun Group mong muốn khai thác thế mạnh trong tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện thể thao, lễ hội quy mô lớn, trình diễn pháo hoa và các sản phẩm nghệ thuật hàn lâm.

Từ đó, tập đoàn kỳ vọng góp phần nâng tầm TP.HCM thành siêu đô thị sở hữu hệ sinh thái văn hóa, thể thao và giải trí có sức cạnh tranh quốc tế.

Du lịch và dịch vụ chất lượng cao cũng được Sun Group xác định là lĩnh vực ưu tiên.

Theo ông Trần Minh Sơn, tập đoàn sẽ tận dụng kinh nghiệm phát triển các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ cao cấp để cùng thành phố kiến tạo những sản phẩm du lịch đặc sắc, có khả năng thu hút du khách quốc tế.

Định hướng này nhằm gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách. Đồng thời, các dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp địa phương và đóng góp vào tăng trưởng chung của ngành du lịch thành phố.

Một góc TP.HCM

Kế hoạch tham gia đầu tư của Sun Group được công bố trong bối cảnh TP.HCM chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Theo định hướng quy hoạch, thành phố sẽ phát triển theo mô hình 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, với mô hình tăng trưởng mới tập trung vào khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo và nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu; đến năm 2045 hướng tới vị thế trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á.