Sun Group lan tỏa bản sắc Việt qua trải nghiệm văn hóa sống động

Hưởng ứng sự kiện này, Sun Group triển khai Tuần Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Nét Việt muôn nơi” tại tổ hợp giải trí Sun World từ Bắc chí Nam vào ngày 20-26/11, mang đến hành trình khám phá bản sắc Việt qua trải nghiệm gần gũi, sống động và giàu tính tương tác.

Với tuần lễ “Nét Việt muôn nơi”, Sun Group lựa chọn đưa nét đẹp văn hóa truyền thống vào hoạt động trải nghiệm gần gũi, sinh động. Qua đó, du khách được trực tiếp khám phá, tham gia và thụ hưởng giá trị văn hóa, nghệ thuật phong phú của mỗi vùng đất.

Du khách khám phá văn hóa tại Bản Mây, Sun World Fansipan Legend.

Tưởng tượng một ngày, du khách có thể trải nghiệm hóa thân thành người dân bản địa giữa núi rừng Tây Bắc, học dệt thổ cẩm, làm bánh, múa xòe cùng bà con; hay lần đầu thử giữ nhịp trống Chhay-dăm của người Khmer, rồi mang về món quà nhỏ tự tay làm nên. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại có thể mở ra cách khám phá văn hóa đầy thú vị, khi mỗi trải nghiệm đều gắn với câu chuyện về con người, phong tục và đời sống của từng vùng đất.

Đó cũng là tinh thần mà Tuần lễ Văn hóa “Nét Việt muôn nơi” của Sun Group tại các Sun World hướng đến. Tại đây, du khách không chỉ là người thưởng thức mà còn trở thành nhân vật trong hành trình khám phá văn hóa của mình.

Du khách vẽ sáp ong cùng người H’mông ở Bản Mây.

Tại Sun World Fansipan Legend (Sa Pa), Bản Mây hứa hẹn rộn ràng với chuỗi trải nghiệm văn hóa bản địa tại không gian Mùa vàng (chợ lương thực), Tập lấy chồng (nghề thủ công), Mèn mén đê (ẩm thực), Văn hóa (trang phục, phong tục các dân tộc) và Khu Văn nghệ. Giữa nếp nhà truyền thống, du khách có thể cùng đồng bào dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong, học múa xòe, chơi trò chơi dân gian, khám phá nguyên liệu, mùa vụ và phong tục vùng cao. Qua đó, du khách dễ dàng cảm nhận đời sống văn hóa bản địa qua chính người đang gìn giữ và trao truyền di sản.

Buổi diễu hành Việt phục tại Sun World Ha Long.

Xuôi về miền di sản, Sun World Ha Long đưa du khách vào hành trình nghệ thuật xuyên Việt, khám phá sắc màu văn hóa 3 miền qua minishow “Around Vietnam - Một vòng Việt Nam”. Đặc biệt, màn diễu hành Việt phục tại khu vực ngoài Vườn Nhật hứa hẹn tạo nên không gian rực rỡ sắc màu của những trang phục truyền thống - nơi du khách có thể chiêm ngưỡng, tìm hiểu và lưu giữ khoảnh khắc đẹp cùng văn hóa Việt.

Du khách mua bánh dân gian tại Sun World Ba Na Hills

Tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), hương vị xứ Quảng sẽ trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa Việt giữa ngàn mây trên đỉnh núi Chúa. Không gian ẩm thực “Chợ Chu Choa” đưa du khách đến với nét mộc mạc, dân dã của phiên chợ quê miền Trung - nơi hội tụ các loại bánh truyền thống, sản vật địa phương và thức quà mang đậm hương vị quê nhà. Qua từng món ăn, du khách có dịp khám phá nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực và đời sống của người dân xứ Quảng.

Trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), hành trình khám phá giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời của vùng đất Nam Bộ sẽ thêm phần phong phú với chuỗi triển lãm nghệ thuật tại Sun World Ba Den Mountain. Điểm nhấn là triển lãm “Mạch ngầm di sản Việt” trưng bày hàng trăm tác phẩm hội họa và men gốm; triển lãm “Mộc thiền” với tác phẩm điêu khắc gỗ mang đậm sắc màu Phật giáo gắn liền với vùng đất linh sơn núi Bà; chợ Lá núi Bà Đen, nơi du khách trải nghiệm không gian chợ quê đậm sắc màu Tây Ninh cùng loạt workshop như làm gốm, vẽ tranh, viết thư pháp, thực hành điêu khắc gỗ…

Hình ảnh trên cao của Sun World Ba Den Mountain.

Với Sun Group, văn hóa từ lâu là một phần không thể tách rời trong hành trình “làm đẹp những vùng đất”. Trong gần 2 thập kỷ phát triển, tập đoàn chú trọng gìn giữ, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa bản địa, từ việc đưa bản sắc vùng miền vào kiến trúc, cảnh quan đến đầu tư phát triển lễ hội, chương trình nghệ thuật và sản phẩm du lịch văn hóa. Qua đó, các hoạt động không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

“Nét Việt muôn nơi” không chỉ là tuần lễ tôn vinh văn hóa, mà còn là cách Sun Group đưa giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống qua mỗi hành trình du lịch. Không cần trải nghiệm lớn lao, đôi khi chỉ món ăn tự tay làm, cuộc gặp gỡ với nghệ nhân hay câu chuyện được sẻ chia cũng đủ để mỗi người thêm hiểu, thêm yêu và muốn kể tiếp câu chuyện văn hóa Việt theo cách của riêng mình.