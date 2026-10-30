Sun Group khởi công tổ hợp du lịch U Bò - Thác Chuối 16.234 tỷ đồng ở Quảng Trị

Sáng 30/10, Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối sáng 30/10.

Dự án có tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng, diện tích khoảng 167,48ha. Điểm nhấn của tổ hợp là hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối hai phân khu du lịch tại hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò, mở ra hành trình trải nghiệm từ không gian mặt nước lên vùng núi cao hơn 1.000m.

Hai phân khu du lịch kết nối bằng 5 tuyến cáp treo

Theo quy hoạch, quần thể được phát triển thành tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí gắn với cảnh quan hồ nước, núi cao, khí hậu và hệ sinh thái rừng đặc trưng của khu vực phía tây Quảng Trị.

Trong đó, phân khu hồ Thác Chuối được định hướng trở thành không gian du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, phố đi bộ, công trình thương mại, dịch vụ ẩm thực, không gian văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí.

Các công trình được tổ chức gắn với cảnh quan mặt nước và địa hình tự nhiên, tạo không gian trải nghiệm, nghỉ dưỡng cho du khách.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Sun Group tham dự lễ khởi công dự án.

Ở phân khu đỉnh U Bò, nơi có độ cao khoảng 1.009m, dự án dự kiến phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cảnh quan núi rừng.

Những hạng mục được định hướng xây dựng gồm tổ hợp giải trí, khu lưu trú cao cấp, đài quan sát, đường dạo bộ, tàu hỏa leo núi cùng các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, hệ thống 5 tuyến cáp treo sẽ kết nối các phân khu, đưa du khách từ khu vực hồ nước lên đỉnh núi U Bò, hình thành hành trình trải nghiệm xuyên suốt giữa hai không gian du lịch có địa hình và cảnh quan khác biệt.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn, kéo dài đến quý 2/2037. Chủ đầu tư đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên vào quý 2/2028.

Khi hoàn thành, tổ hợp hướng đến phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, tạo hơn 3.000 việc làm trực tiếp cùng hàng ngàn cơ hội sinh kế cho người dân địa phương.

Quảng Trị đã trao cho Sun Group một "viên ngọc"

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sun Group cho biết, việc đầu tư vào Quảng Trị không đơn thuần là một quyết định kinh doanh mà còn xuất phát từ trách nhiệm tri ân vùng đất giàu truyền thống lịch sử.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sun Group, phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Theo ông Trường, trước dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối, Sun Group đã triển khai 3 dự án khu đô thị tại Đồng Hới (Quảng Trị) với tổng vốn hơn 38.000 tỷ đồng. Khi dự án mới được triển khai, tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại Quảng Trị sẽ nâng lên hơn 54.000 tỷ đồng.

Ông Đặng Minh Trường cho biết Sun Group định hướng hình thành hệ sinh thái du lịch kết nối phía đông với các sản phẩm du lịch đô thị, nghỉ dưỡng biển và phía tây với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi, vui chơi giải trí.

Qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng kết nối Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, hình thành chuỗi điểm đến đủ sức giữ chân du khách trong nhiều ngày.

Đại diện Sun Group cũng cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ; phát triển hài hòa với thiên nhiên, gìn giữ rừng, cảnh quan và ưu tiên tạo việc làm cho người dân trong khu vực.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, hệ thống hang động, cảnh quan núi rừng Trường Sơn, bờ biển dài cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa.

Theo ông Phương, trước khi khởi công, dự án đã trải qua quá trình đánh giá tác động di sản, được hội đồng chuyên gia trong nước và quốc tế thẩm định tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hồ sơ cũng đã được gửi UNESCO để trao đổi, tham vấn. Đây là quá trình chuẩn bị thận trọng, thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương và nhà đầu tư đối với khu vực có giá trị thiên nhiên đặc biệt.

Ông Phương ví núi U Bò - hồ Thác Chuối như một "viên ngọc quý", tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho Quảng Trị. Giá trị nơi đây không chỉ nằm ở cảnh quan độc đáo mà còn ở khả năng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn nếu được đầu tư, khai thác đúng hướng và bền vững. Tỉnh kỳ vọng Sun Group phát huy năng lực, kinh nghiệm để biến "viên ngọc" tiềm năng ấy thành một sản phẩm du lịch có sức hút ở tầm quốc gia và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh thành công của dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư, lượng khách hay doanh thu, mà còn bằng những cơ hội việc làm, sinh kế và lợi ích thiết thực mang lại cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn.

Ông Bùi Hoàng Phương đề nghị Sun Group tập trung nguồn lực, triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng; đồng thời thực hiện nghiêm các cam kết về bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan và hệ sinh thái. Tỉnh kỳ vọng giai đoạn 1 của dự án có thể đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2028.

Về phía địa phương, tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả. Ông Phương cũng mong người dân trong khu vực tiếp tục ủng hộ, đồng hành và giám sát quá trình thực hiện, hướng tới mục tiêu đưa núi U Bò - hồ Thác Chuối trở thành điểm đến du lịch hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao đời sống cộng đồng.

Phối cảnh khu du lịch nghỉ dưỡng tại phân khu hồ Thác Chuối.

Phối cảnh tổng thể Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại Quảng Trị.

Dự án được quy hoạch thành hai phân khu chính tại hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò, kết nối bằng hệ thống 5 tuyến cáp treo.

Hồ Thác Chuối là một trong hai phân khu chính của tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Dự án kết nối cảnh quan hồ Thác Chuối với đỉnh U Bò bằng 5 tuyến cáp treo, hướng đến hình thành tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Phân khu đỉnh U Bò ở độ cao khoảng 1.009m được định hướng phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm cảnh quan núi rừng.

Kỳ vọng đón 5 triệu lượt khách mỗi năm Theo Sun Group, khi hoàn thành, quần thể du lịch núi U Bò - hồ Thác Chuối dự kiến phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, tạo hơn 3.000 việc làm trực tiếp và hàng nghìn cơ hội sinh kế cho người dân địa phương. Trong khi đó, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết dự án nằm ngoài ranh giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong khu vực vùng đệm và được ngăn cách với vùng lõi bởi tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Trong quá trình chuẩn bị, dự án được đánh giá tác động di sản, tham vấn các cơ quan chuyên môn trong nước và UNESCO, với yêu cầu đặt việc bảo vệ các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới lên hàng đầu.