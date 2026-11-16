Sun Group huy động 12 Jetski, 15 diều pháo hoa cho Symphony of the Sea mùa 3

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm nay không chỉ thu hút những thí sinh lần đầu thử sức tại sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp mà còn chào đón sự trở lại của nhiều gương mặt từng tham gia các mùa giải trước. Với kinh nghiệm tích lũy qua những lần dự thi, các thí sinh trở lại mang theo sự tự tin, bản lĩnh cùng quyết tâm chinh phục những cột mốc mới trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.