Sun Group chính thức ra mắt Symphony of the Sea mùa 3 vào 20/11

"Vén màn" sân khấu biển 56.000m2

Những giai điệu sôi động của bản hit Beat It gắn liền với tên tuổi huyền thoại Michael Jackson vang lên, hòa cùng với sự khuấy đảo của dàn jetski đang vặn ga lên 120km/h đã khuấy động mặt biển Sunset Town (Thị trấn Hoàng hôn).

Đây chỉ là một trong những phân cảnh mãn nhãn sẽ xuất hiện trong siêu phẩm Symphony of the Sea mùa 3 được Sun Group chính thức ra mắt vào ngày 20/11 tới đây.

Những màn "rượt đuổi" tốc độ cao của 12 Jetski sẽ trở thành điểm nhấn mới trong Symphony of the Sea mùa 3.

Ở mùa tiếp theo, Symphony of the Sea sẽ mang đến bước đột phá mạnh mẽ với đội hình 12 chiếc jetski đến từ H2O Events (Úc), nhiều gấp đôi so với mùa trước, cùng 8 flyboard và 3 Jetsurf.

Quy mô ấy tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn trải dài từ khu vực Chill Show thơ mộng, cho đến phần mở rộng hoành tráng của nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới - Sun Bavaria GastroPub.

Song hành cùng sức mạnh của tốc độ là một kỳ quan thị giác đến từ hệ thống ánh sáng laser đỉnh cao của đội ngũ LaserVision (Úc).

Việc mở rộng không gian sân khấu trên mặt biển lên tới 56.000m2 cũng kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về mật độ và công suất của hệ thống laser.

Từ nhà hàng bia, chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ma trận những chùm tia laser đan xen, tạo nên không gian ánh sáng rực rỡ và huyền ảo.

Dàn tia laser bao phủ trời đêm tại Symphony of the Sea mùa 3.

Chia sẻ về công trình nghệ thuật ánh sáng này, đại diện LaserVision cho biết đã ấp ủ và nghiên cứu ròng rã nhiều tháng trời để kiến tạo nên một ma trận ánh sáng laser chưa từng có. Và thực tế đã chứng minh sự đầu tư công phu ấy hoàn toàn xứng đáng.

Ánh sáng laser tại Symphony of the Sea mùa 3 đã thực sự "khiêu vũ" theo từng điệu nhạc. Có lúc, những chùm laser chuyển động nhẹ nhàng, lắng đọng theo giai điệu của bài hát "Mẹ yêu con"; có lúc lại bùng nổ cuồng nhiệt với cường độ ánh sáng mạnh mẽ trên nền nhạc hùng tráng, gợi liên tưởng đến những siêu phẩm điện ảnh Hollywood.

Hé lộ tiết mục chịu chi bậc nhất Phú Quốc

Khi sự phối hợp nhịp nhàng giữa H2O Events và LaserVision đã đạt đến độ hoàn mỹ cũng là lúc "trùm cuối" lộ diện - Jiangxi Yangfeng Art Display, Quán quân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 và Á quân DIFF 2026.

Bước vào mùa thứ 3, Sun Group tiếp tục đặt ra một đề bài đầy thách thức cho bậc thầy pháo hoa. Nhiệm vụ của họ là phải "lập trình" chính xác cho hàng nghìn quả pháo hoa mỗi đêm và duy trì phong độ đó trong hàng trăm đêm diễn.

Hơn 200 hiệu ứng pháo hoa và hàng nghìn quả pháo sẽ hiện diện tại Symphony of the Sea mùa 3 mỗi đêm.

So với mùa trước, số lượng pháo hoa tại Symphony of the Sea mùa 3 sẽ nhân lên gấp 3 lần, tích hợp tổng cộng hơn 200 hiệu ứng pháo hoa khác nhau.

Để đáp ứng quy mô của dàn pháo hoa đỉnh cao ấy, Sun Group đã kỳ công xây dựng một hệ thống sàn phao nổi rộng tới 3.000m2, lớn gấp 3,5 lần so với mùa trước.

Sun Bavaria GastroPub là khán đài "hạng A" để thưởng thức Symphony of the Sea mùa 3.

Không chỉ nâng tầm những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn trên mặt biển và bầu trời, Sun Group còn đầu tư nâng cấp toàn diện không gian thưởng thức show, mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Tại Sun Bavaria GastroPub - vị trí ngắm show đẹp nhất, không gian nhà hàng được mở rộng, kết hợp thực đơn buffet gần 100 món phong phú, từ tinh hoa ẩm thực Á Đông đến những hương vị đặc sắc của phương Tây.

Tất cả những mảnh ghép ấy đang cùng đếm ngược đến ngày 20/11, thời điểm Phú Quốc bước vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm.

Mùa này, đảo Ngọc chào đón du khách không chỉ bằng biển xanh, cát trắng và nắng vàng, mà còn bằng sự trở lại đầy ngoạn mục của siêu phẩm Symphony of the Sea mùa 3. Đây sẽ là một lý do mới để du khách đặt vé máy bay của Sun PhuQuoc Airways và thẳng tiến tới đảo Ngọc dịp cuối năm.