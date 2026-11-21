Để có câu trả lời chính xác nhất, theo từ điển Tiếng Việt chỉ có một cách viết đúng chính tả là: "sum họp".

Sum họp hay xum họp là từ viết đúng chính tả?

Sum họp hay xum họp là từ viết đúng chính tả? Vì sao lại có sự nhầm lẫn giữa sum họp và xum họp?

Sum họp hay xum họp là băn khoăn của nhiều người. Ảnh: AI

Từ "sum họp" được định nghĩa là tụ tập đông đủ, quây quần lại với nhau, thường dùng để chỉ sự đoàn tụ của gia đình, bạn bè sau một thời gian xa cách. Đây là một từ ngữ giàu cảm xúc, nó mang ý nghĩa của sự ấm cúng, gắn kết và đoàn viên.

Một vài ví dụ để bạn hình dung rõ hơn về cách dùng từ “sum họp”:

- "Mỗi dịp Tết đến, gia đình tôi lại được sum họp bên mâm cơm ấm cúng". - Diễn tả sự đoàn tụ của gia đình.

- "Sau nhiều năm xa cách, những người bạn cũ đã có dịp sum họp trong buổi gặp mặt đầy kỷ niệm". - Diễn tả sự tụ tập của bạn bè.

- "Mong ước lớn nhất của anh là được sum họp cùng vợ con sau chuyến công tác dài ngày". - Diễn tả khát khao đoàn viên.

Vì sao lại có sự nhầm lẫn giữa sum họp và xum họp?

Ngược lại, "xum họp" là một lỗi chính tả. Từ "xum" không tồn tại độc lập với ý nghĩa tương tự như "sum" trong ngữ cảnh này. Khi ghép "xum" với "họp" cũng không tạo thành một từ có nghĩa được công nhận trong tiếng Việt.

Sự nhầm lẫn giữa "sum họp" và "xum họp" có thể xuất phát từ một số nguyên nhân phổ biến trong việc sử dụng tiếng Việt:

Phát âm tương đồng: âm "s" và "x" thường được phát âm khá giống nhau, đôi khi khó phân biệt rõ ràng. Điều này dẫn đến việc người nghe khó nhận biết sự khác biệt khi nghe và khi viết lại dễ bị nhầm lẫn theo thói quen phát âm.

Ảnh hưởng của các từ khác: Tiếng Việt có một số từ bắt đầu bằng "x" mang ý nghĩa tương tự về sự tụ tập, đông đúc như "xum xuê" (chỉ cây cối, hoa lá mọc um tùm, tươi tốt). Điều này có thể khiến một số người liên tưởng và nhầm lẫn "sum họp" sang "xum họp" do sự tương đồng về mặt âm tiết và một phần ý nghĩa về sự đầy đủ, đông đúc.