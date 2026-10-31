Suho (EXO) sẽ trở lại màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh mới mang tên Father’s Secret (tạm dịch: Bí mật của cha). Dự án vừa chính thức công bố dàn diễn viên, quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý của màn ảnh Hàn Quốc như Park Hee Soon, Ra Mi Ran và Han Ji Eun.

Father’s Secret thuộc thể loại hành động, xoay quanh Tae Sung - một chàng trai trẻ vốn đang có cuộc sống bình thường. Mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi anh phát hiện một bí mật mà cha mình đã che giấu suốt nhiều năm. Từ sự việc này, Tae Sung dần bị cuốn vào những biến cố ngoài dự tính và bắt đầu tìm hiểu sự thật đằng sau gia đình mình.

Suho (EXO) góp mặt trong dự án mới cùng Park Hee Soon và Ra Mi Ran.

Trong phim, Suho đảm nhận vai nam chính Tae Sung. Đây là nhân vật trung tâm của câu chuyện, người phải đối diện với những bí ẩn liên quan đến chính gia đình mình sau phát hiện bất ngờ. Đồng hành cùng nam thần tượng là Park Hee Soon trong vai Gi Soo, cha của Tae Sung. Bề ngoài, Gi Soo là một người đàn ông bình thường, một người chủ gia đình mẫu mực nhưng thực chất lại đang che giấu quá khứ khác thường.

Ra Mi Ran sẽ hóa thân thành Sun Hee, mẹ của Tae Sung. Nhân vật là người phụ nữ luôn bảo vệ gia đình, đồng thời điều hành một cửa hàng nhỏ để duy trì cuộc sống. Trong khi đó, Han Ji Eun đảm nhận vai Jin Seo - nhân vật giữ vị trí trung tâm trong những diễn biến của bộ phim. Đáng chú ý, nam diễn viên Park Myung Hoon cũng sẽ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt.

Một điểm đáng chú ý khác của Father’s Secret là dự án đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn Yun Jero đảm nhận kịch bản cho một bộ phim điện ảnh dài tập. Trước đó, anh từng được biết đến với vai trò đạo diễn tác phẩm Beautiful Days. Lần này, Yun Jero sẽ đồng thời đảm nhận cả hai vị trí đạo diễn và biên kịch, trực tiếp xây dựng câu chuyện về những bí mật gia đình được khai thác thông qua màu sắc hành động.

dàn cast phim Father’s Secret đọc kịch bản.

Theo kế hoạch, Father’s Secret sẽ bắt đầu ghi hình vào tháng 11/2026 và dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2027. Với nội dung xoay quanh những bí mật chưa được hé lộ cùng dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ, tác phẩm đang nhận được sự quan tâm ngay từ khi công bố thông tin sản xuất.

Sự góp mặt của Suho cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Bên cạnh hoạt động âm nhạc cùng EXO, nam nghệ sĩ tiếp tục mở rộng sự nghiệp diễn xuất, thử sức với những nhân vật có màu sắc khác nhau. Khán giả hiện chờ đợi màn kết hợp giữa Suho và các diễn viên giàu kinh nghiệm như Park Hee Soon, Ra Mi Ran trong câu chuyện gia đình mang màu sắc hành động này.