Suho (EXO) bị cuốn vào bí mật ẩn giấu của cha mình

Vào ngày 30/10, công ty sản xuất GoGo Studio thông báo rằng, Park Hee Soon, Suho, Ra Mi Ran, Han Ji Eun và Park Myung Hoon đã được chọn tham gia bộ phim này. Tác phẩm xoay quanh Tae Sung, một chàng trai trẻ có cuộc sống bình thường, bất ngờ bị cuốn vào những sự kiện ngoài ý muốn, sau khi phát hiện ra bí mật mà cha cậu từng che giấu, từ đó dần dần khám phá ra sự thật về gia đình mình.

Park Hee Soon sẽ đảm nhận vai Ki Soo, một người cha vốn sống như một trụ cột gia đình bình thường nhưng lại ẩn chứa một quá khứ khác thường. Suho vào vai người con trai Tae Sung, nhân vật bị cuốn vào biến cố sau khi biết được bí mật của cha mình. Trước đó, Suho từng góp mặt trong bộ phim điện ảnh Glory Day, cùng các bộ phim truyền hình như Behind Your Touch và The Crown Prince Has Disappeared.

Ra Mi Ran sẽ vào vai Sun Hee, một người mẹ điều hành một cửa hàng nhỏ và luôn nỗ lực bảo vệ gia đình, trong khi Han Ji Eun đảm nhận vai Jin Seo, nhân vật đóng vai trò trung tâm trong các sự kiện xảy ra. Park Myung Hoon, người từng được biết đến với vai Geun Sae trong bộ phim Parasite, sẽ góp mặt với tư cách khách mời đặc biệt.

Phim do Yoon Jae Ho đạo diễn. Ông là người từng có tác phẩm Beautiful Days được chọn làm phim khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 23, và bộ phim Fighter được mời tham gia hạng mục 'Generation' tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 71. Đây là kịch bản phim dài đầu tiên do chính ông chấp bút, đồng thời cũng là phần cuối trong bộ ba tác phẩm (trilogy) bắt đầu với Beautiful Days và Fighter. Dự án này từng giành giải Busan Award sau khi được chọn tham gia 'Asian Project Market' tại Liên hoan phim Quốc tế Busan năm 2021. Phim dự kiến ​​khởi quay vào tháng Mười Một và sẽ ra mắt khán giả vào năm 2027.