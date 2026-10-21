Sudan: Thương vong tăng mạnh trong vụ tấn công bằng UAV nhằm vào khu chợ

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Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/10, giới chức Sudan cập nhật thông tin cho biết hơn 150 người đã thiệt mạng trong vụ thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng một khu chợ tại khu vực Abyei đang tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất kể từ khi xung đột tại Sudan bùng phát năm 2023.

Quan chức phụ trách truyền thông khu vực Abyei cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra vào ngày 19/10 đã tăng từ con số ban đầu 73 người lên 153 người.

Công tác tìm kiếm và thu hồi thi thể vẫn đang được tiến hành do các đám cháy bùng phát sau vụ không kích tiếp tục lan rộng, khiến số người thiệt mạng có thể còn tăng.

Các nguồn tin ngoại giao và nhân chứng cho biết chiếc UAV đã đánh trúng kho nhiên liệu trong chợ. Địa điểm này từng được Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị. Theo giới chức Abyei, vụ tấn công khiến khoảng 8.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Abyei là khu vực giàu dầu mỏ nằm giữa Sudan và Nam Sudan. Hai nước cùng tuyên bố chủ quyền và hiện cùng quản lý khu vực này. Khu vực này giáp bang Kordofan của Sudan, nơi đang trở thành một trong những địa bàn giao tranh quan trọng trong cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và RSF.

Cuộc chiến tại Sudan bùng phát tháng 4/2023 giữa Lực lượng Vũ trang Sudan và RSF, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Thời gian gần đây, hai bên gia tăng sử dụng UAV nhằm vào các khu vực do đối phương kiểm soát.

Tại Abyei, thường xuyên xảy ra bạo lực giữa các cộng đồng sắc tộc và các nhóm vũ trang. Tình trạng thiếu thuốc men, vật tư y tế và cơ sở y tế khiến việc cứu chữa nạn nhân tại đây gặp nhiều khó khăn.

Vụ tấn công mới nhất tiếp tục làm gia tăng lo ngại về ảnh hưởng của cuộc chiến tới dân thường và nguy cơ bất ổn lan sang các khu vực biên giới./.