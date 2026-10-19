Sudan: Tấn công bằng drone gần khu chợ khiến 80 người thiệt mạng

Vụ tấn công xảy ra vào tối 18/10. Nhân chứng cho biết thiết bị bay không người lái tấn công 2 lần, cách nhau khoảng 10 phút, vào điểm tập trung phương tiện chở người dân về các làng sau khi chợ kết thúc. Nguồn tin y tế cũng thông báo một vụ tấn công khác tại Al-Mujlad khiến 4 người bị thương và đang được điều trị.

Chính quyền do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự thành lập, mang tên Tasis, đã cáo buộc quân đội Sudan tiến hành vụ tấn công tại Al-Dibab. Theo truyền thông quốc tế, toàn bộ bang Tây Kordofan hiện nằm dưới quyền kiểm soát của RSF. Đây là một trong những vụ tấn công đơn lẻ gây thương vong lớn nhất kể từ khi xung đột giữa quân đội Sudan và RSF bùng phát vào tháng 4/2023.

Thiết bị bay không người lái ngày càng được cả hai bên sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột. Liên hợp quốc cho biết các cuộc tấn công bằng loại vũ khí này của hai bên đã khiến hơn 1.000 dân thường thiệt mạng trong nửa đầu năm 2026. Tại khu vực Kordofan, nhiều vụ tấn công đã làm gián đoạn sinh hoạt và gia tăng tình trạng bất an trong dân chúng.