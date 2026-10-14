Sức trẻ Việt Nam trong hành trình 70 năm phụng sự Tổ quốc và nhân dân

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đồng chí Nguyễn Kim Quy trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Ảnh: Thùy Chi

Tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam

Tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Thủ đô Hà Nội), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 và Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam".

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ôn lại chặng đường 70 năm đầy tự hào của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trong đó, nhấn mạnh lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến dự Đại hội thống nhất các tổ chức thanh niên, lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (ngày 15/10/1956): “"Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau".

Từ buổi đầu ấy, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định tinh thần đoàn kết rộng rãi, lâu dài; chân thành, thân ái giúp đỡ nhau; tôn trọng các tổ chức thành viên, cùng bàn bạc để thống nhất hành động. Đó là nền tảng để những người trẻ khác nhau về dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống tìm thấy sự gắn bó trong một tổ chức chung. “Nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên đã làm nên sự trưởng thành của Hội. Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 và trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó là sự ghi nhận cao quý đối với những cống hiến của cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước; đồng thời là lời nhắc mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên phải gìn giữ sự chân thành, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với thanh niên với đất nước trong từng việc làm, từng hoạt động" - Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nói.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cùng với đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Đây là năm đầu tiên Giải thưởng “15 tháng 10” được mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để vinh danh những cá nhân có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Viết tiếp Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Mười lịch sử khi Thủ đô Hà Nội sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã chỉ đạo các tổ chức, cơ sở Hội triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, trọng tâm là Lễ tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 và Lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, diễn ra ngày 10/10, tại Hà Nội.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: Thùy Chi

Khởi động từ tháng 5/2026 tại tỉnh Nghệ An - quê hương Bác Hồ kính yêu, đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 cấp Trung ương đã đi qua 7 chặng biểu trưng cho 7 thập kỷ trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, kết nối các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ và vùng biên cương, hải đảo tại các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, trước khi hội tụ về Thủ đô Hà Nội.

Theo đồng chí Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: "Thông qua Hành trình, các cấp bộ Hội đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng; chăm lo, đồng hành với nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo; tri ân các nhân chứng lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ".

Xuyên suốt Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, tinh thần yêu nước được khẳng định bằng hành động thực tế với hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia 3.100 lễ chào cờ tại các cột mốc quốc giới, di tích lịch sử và địa chỉ đỏ; hơn 7,9 triệu lượt người hưởng ứng 2.518 hoạt động về nguồn, thăm dâng hương tri ân. Trên mọi miền Tổ quốc, 1.050 công trình thanh niên được hoàn thành, góp phần làm đổi thay diện mạo nhiều thôn, bản biên giới và vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, gần 1.700 chương trình giao lưu, tri ân nhân chứng lịch sử cùng 86.000 phần quà và học bổng đã được trao tận tay các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và thanh thiếu nhi thiếu may mắn, với tổng trị giá gần 60 tỷ đồng. Đi đôi với các công trình an sinh, hành trình còn chú trọng nâng cao sức khỏe cho thế hệ trẻ với 196 khóa huấn luyện, hoạt động kỹ năng thu hút 13.181 lượt hội viên và 1.074 giải thể thao giao lưu với 103.161 lượt người hưởng ứng...

Trong chuỗi hoạt động cao điểm, Lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam và Báo Thanh niên tổ chức đã vinh danh 15 thanh niên tiêu biểu đại diện cho hàng triệu thanh niên trên cả nước. Sau 10 năm triển khai, Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" đã được trao cho 227 tấm gương tiêu biểu.

“Sống đẹp không phải là điều gì xa vời. Sống đẹp trước hết là biết mình đang sống vì điều gì; biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích của bản thân; biết sẻ chia khi người khác cần giúp đỡ; biết dấn thân khi cộng đồng cần mình; biết vượt qua giới hạn của chính mình và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành một người tốt hơn, có ích hơn” - đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khép lại nhưng ngọn lửa yêu nước, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến sẽ tiếp tục được các thế hệ thanh niên Việt Nam thắp sáng, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc, 7 tổ chức thành viên tập thể và 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đã tạo dựng mái nhà chung cho thanh niên thuộc mọi thành phần, dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.