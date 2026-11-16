Sức trẻ và khát vọng cống hiến của người thầy

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 là sự ghi nhận của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho thầy Phạm Thành Nghĩa và thầy Trần Văn Phát, minh chứng rõ nét cho những cống hiến bền bỉ ấy.

Giờ học Giáo dục thể chất của thầy Trần Văn Phát, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Lộ, luôn rộn rã tiếng cười và sự thích thú của học sinh.

Sáng tạo từ những giờ lên lớp

Đến Trường Tiểu học Nghĩa Lộ (phường Nghĩa Lộ) vào một giờ học Giáo dục thể chất, không khí ở sân trường luôn rộn rã tiếng cười và sự hào hứng của học sinh. Đứng lớp với sự năng nổ, tươi trẻ ấy là thầy giáo Trần Văn Phát (sinh năm 1996), giáo viên nhà trường và cũng là Bí thư Chi đoàn. Nhận thấy những hạn chế của phương pháp truyền thống khi giáo viên làm mẫu và học sinh làm theo, thầy đã chủ động thay đổi tư duy, đưa hình thức “học mà chơi, chơi mà học” vào từng nội dung rèn luyện.

Đặc biệt, sáng kiến kinh nghiệm “Tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực thông qua tích hợp mô hình 6C” của thầy đã xuất sắc đạt kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường và cấp phường.

Bên cạnh việc để học sinh tự rèn luyện, thầy Trần Văn Phát luôn chú ý uốn nắn từng cử chỉ, động tác trong mỗi giờ học.

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với nghề, thầy Phát tâm niệm: “Đối với tôi, động lực lớn nhất chính là nụ cười hồn nhiên và sự tiến bộ từng ngày của các em học sinh trên sân tập, cũng như sự đồng hành, tin tưởng của Ban Giám hiệu nhà trường và anh em đoàn viên trong chi đoàn. Khoác trên mình màu áo xanh thanh niên và đứng trên bục giảng, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng sáng kiến, đổi mới phương pháp để mỗi giờ học đều là một niềm vui, giúp các em phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương năm 2026 vừa là vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở để tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người”.

Cô Dương Thị Minh Trinh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Lộ nhận xét: Thầy Trần Văn Phát là một giáo viên trẻ rất năng động, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là môn Giáo dục thể chất. Là Bí thư Chi đoàn, thầy luôn tổ chức tốt các phong trào thanh niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tập thể nhà trường. Tuy chỉ mới công tác tại trường 5 năm, nhưng thầy đã có nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cơ quan, đơn vị. Những thành tích mà thầy đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho lòng yêu nghề và tinh thần tuổi trẻ.

Truyền lửa kỹ năng sống và khát vọng tương lai

﻿

Thầy giáo Phạm Thành Nghĩa luôn có cách khởi động giờ học thú vị giúp học sinh hứng khởi hơn.

Tại Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn (xã Bình Sơn), dấu ấn của tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm tiếp tục được khẳng định qua hình ảnh thầy giáo Phạm Thành Nghĩa (sinh năm 1993), Bí thư Đoàn trường. Thầy là đảng viên gương mẫu, giáo viên môn Kinh tế pháp luật, đã giành giải ba Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. Thầy luôn tìm hướng đi mới để thu hút học sinh vào các phong trào chung.

Dưới sự dẫn dắt của người "thủ lĩnh Đoàn" tâm huyết, nhiều mô hình, hoạt động ngoại khóa mang tính giáo dục cao về kỹ năng sống, đạo đức cách mạng đã ra đời. Điển hình là chương trình “Nuôi heo đất” Xuân yêu thương đã trao tặng 84 suất quà trị giá trên 38 triệu đồng cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, cùng các chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày Chủ nhật Xanh”...

Thầy Nghĩa chia sẻ, thầy luôn quan niệm dạy học không chỉ là truyền thụ kiến thức sách vở mà còn là bồi dưỡng nhân cách, lòng nhân ái cho các em. Những chương trình như "Nuôi heo đất", "Hoa phượng đỏ" hay các hoạt động tư vấn hướng nghiệp không chỉ thiết thực hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn là môi trường thực tế để các em rèn luyện kỹ năng sống. Nhìn thấy các đoàn viên, thanh niên ngày càng trưởng thành, biết sống trách nhiệm với cộng đồng, đó là phần thưởng lớn nhất đối với những người thầy.

Quá trình cống hiến bền bỉ của thầy Phạm Thành Nghĩa đã được ghi nhận qua các danh hiệu và phần thưởng cao quý: Sáng kiến kinh nghiệm được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt cấp tỉnh (năm 2023), Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 cùng các danh hiệu cấp tỉnh qua các năm...

Thầy giáo Phạm Thành Nghĩa, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Bình Sơn), tuyên truyền, vận động học sinh không hút thuốc lá.

Em Bùi Tá Long, học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn chia sẻ: Thầy Nghĩa rất gần gũi và luôn lắng nghe chúng em. Nhờ có các hoạt động do thầy tổ chức như tư vấn hướng nghiệp hay phong trào tình nguyện mà chúng em học được rất nhiều kỹ năng sống, biết yêu thương và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Thầy Lê Chấn Thi, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá: Thầy giáo trẻ Phạm Thành Nghĩa đã có những bước đột phá trong công tác Đoàn cũng như công tác giảng dạy. Thầy luôn tạo sự hứng thú cho học sinh trong giờ học cũng như trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, những hoạt động mang tính chất tuyên truyền, giáo dục về kỹ năng sống, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

Những đóng góp tích cực của đội ngũ giáo viên trẻ như thầy Phạm Thành Nghĩa hay thầy Trần Văn Phát đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Nguyễn Văn Mạnh nhìn nhận: Đội ngũ giáo viên trẻ tại Quảng Ngãi luôn thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo, không chỉ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào tình nguyện, công tác Đoàn và thanh thiếu nhi.

Các thầy giáo trẻ như thầy Nghĩa và thầy Phát vinh dự đón nhận Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương năm 2026 cho thấy sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và các mô hình thiết thực do các thầy triển khai đã thực sự truyền lửa, góp phần tích cực vào công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh cũng như sự phát triển chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của tỉnh.

Từ những sáng kiến cải tiến trong giờ học thể chất cho đến những bài học định hướng tương lai đầy tâm huyết, thế hệ nhà giáo trẻ Quảng Ngãi hôm nay đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái. Họ là những đóa hoa tươi thắm trong sự nghiệp trồng người.