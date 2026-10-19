Sức trẻ trong xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở

Đồng chí Ma Thị Mận (bên phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông tự quay, dựng video để giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân.

“Bạch Thông xin chào” là lời mở đầu gần gũi trong những video giới thiệu quê hương của đồng chí Ma Thị Mận, sinh năm 1987, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông. Chị tự xây dựng nội dung, quay, dựng video, đăng tải trên mạng xã hội để giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân. Cách làm này cho thấy sự chủ động sử dụng công nghệ để kết nối, giới thiệu tiềm năng và hỗ trợ người dân.

Ở xã La Bằng, đồng chí Hoàng Hải An, sinh năm 1990, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, lựa chọn bắt đầu từ việc tìm hiểu thực tế, xây dựng sự phối hợp trong tập thể lãnh đạo và giữa các cơ quan, đoàn thể. Trước khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, anh trao đổi, lấy ý kiến tập thể để thống nhất phương án giải quyết phù hợp với điều kiện địa phương.

Ngoài thời gian làm việc tại cơ quan, anh dành nhiều thời gian xuống cơ sở, làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến chè, cơ sở kinh doanh lưu trú; tham gia vận động người dân hiến đất mở đường, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Tại xã vùng cao Sảng Mộc, đồng chí Hoàng Anh Đức, sinh năm 1992, trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã đã cùng tập thể cấp ủy rà soát, kiện toàn tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, gắn với trách nhiệm giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở.

Để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phát huy những lợi thế sẵn có như thúc đẩy mô hình hợp tác xã gà đồi Sảng Mộc, khai thác hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, kết hợp thể thao và truyền thông số để lan tỏa màu sắc vùng miền, từng bước tạo sinh kế cho người dân.

Bí thư Đảng uỷ xã Sảng Mộc Hoàng Anh Đức cùng bà con.

Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau, mỗi cán bộ có cách tiếp cận riêng. Điểm gặp nhau ở họ là tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng học hỏi và tiếp cận công nghệ. Thực tiễn cơ sở chính là môi trường rèn luyện, đồng thời là thước đo năng lực, trách nhiệm của cán bộ trẻ.

Sau sắp xếp, Thái Nguyên có 92 đơn vị hành chính cấp xã. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/5/2026, toàn tỉnh thực hiện 473 lượt điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức. Việc bố trí cán bộ trẻ đảm nhiệm vị trí chủ chốt vừa góp phần bổ sung sức sáng tạo cho bộ máy, vừa tạo môi trường rèn luyện qua những nhiệm vụ cụ thể ở địa bàn trực tiếp phục vụ người dân.

Cụ thể hóa yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3/5/2026 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 42 tuổi tham gia cấp ủy cấp xã đạt từ 25% trở lên.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Thời gian tới, trên cơ sở thực tiễn, ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp; kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.